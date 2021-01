Audible Inc. ha annunciato che i tanto attesi secondo e terzo episodio della serie audio drammatica originale in più parti, best-seller del New York Times, The Sandman: Atto II e The Sandman: Atto III, vedranno presto la luce.

Sandman – Gli audiolibri

L’annuncio segue il debutto di grande successo di The Sandman nel 2020, che ha battuto i record per il maggior numero di preordini di qualsiasi titolo Audible Original e si è guadagnato il primato di essere l’Audible Original più venduto nella storia dell’azienda. The Sandman ha anche occupato il primo posto nell’elenco dei best seller audio fiction del New York Times nel luglio 2020 e nell’agosto 2020. Basato sulla serie di graphic novel più venduta del New York Times, The Sandman, scritta da Neil Gaiman e pubblicata da DC, The Sandman: Act II e The Sandman: Act III saranno nuovamente adattati e diretti da Dirk Maggs e narrati da Neil Gaiman, che tornerà anche come direttore creativo e co-produttore esecutivo.

Neil Gaiman ha dichiarato:

“È stato emozionante far parte del titolo di fiction Audible più venduto e vederlo battere i record. Sono entusiasta di scoprire quali altre sorprese ha in serbo il genio Dirk Maggs nei prossimi volumi di The Sandman per Audible. È come fare film per le orecchie che arrivano direttamente al cervello. E presto sarà il momento di incontrare l’intera famiglia, quindi di tornare di nuovo all’Inferno, mentre Morpheus affronta Lucifero in La stagione delle nebbie“.

Il primo capitolo di The Sandman per Audible, che adatta i volumi 1-3 dell’omonima serie di graphic novel (Preludi e notturni, Casa di bambola e Le terre del sogno), ha debuttato a luglio 2020 ed è disponibile esclusivamente qui. Questa seconda uscita adatterà La stagione delle nebbie, Favole e riflessi, Il Gioco della Vita e Convergence della serie di graphic novel, mentre la terza adatterà Brevi Vite e La locanda alla fine dei mondi, immergendosi più in profondità nel mondo di The Sandman.

Acquistate Sandman library – Edizione definitiva – QUI!