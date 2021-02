Grazie a saldaPress possiamo offrirvi un’anteprima esclusiva di Zero Volume 3. Si tratta del penultimo volume della serie scritta Aleš Kot sceneggiatore di matrice europea fra più originali, complessi e avvincenti degli ultimi anni.

Le pagine in anteprima esclusiva di Zero Volume 3

Zero Volume 3 – La Tenerezza dei Lupi uscirà il prossimo 11 febbraio e sarà disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.

Si tratta di un volume cartonato di 144 pagine e costerà € 19.90 e ci accompagnerà verso il gran finale, imbastendo un penultimo capitolo ancora più ricco di colpo di scena e visioni.

Eccovi la sinossi:

Edward Zero ha smesso di essere una spia fuorilegge e ha lasciato il lavoro all’Agenzia. Ora conduce una vita migliore e sicuramente più tranquilla in Islanda. Ma l’eruzione di un vulcano e alcuni frammenti del suo passato che riemergono all’improvviso lo mettono in crisi: è venuto il momento di rimettersi al lavoro? Palestina, Belfast e il laboratorio nel bosco: tutto torna in gioco. Ad accompagnare Aleš Kot nelle sue scorribande è un altro nutrito gruppo di eccezionali disegnatori: Ricardo Lopez Ortiz, Adam Gorham, Alberto Ponticelli, Marek Oleksicki, Jordie Bellaire, Clayton Cowles, Tom Muller, Sarah Horrocks, Tonči Zonjić. Un viaggio dai mille riflessi, per un’avventura caleidoscopica e imperdibile.

Eccovi le pagine in anteprima:

A proposito di Zero

In Zero facciamo la conoscenza di Edward Zero: la macchina perfetta per portare a termine qualunque incarico gli venga affidato dell’Agenzia, una spia che non si fa scrupoli a infrangere le regole, un agente infallibile e inarrestabile. Ma chi è davvero Edward Zero? È davvero un orfano indottrinato alla violenza e privo di qualsiasi sentimento? Cosa gli sta nascondendo il suo “contatto” Zizek?

Acquista Zero Volume 1 – Emergenza cliccando QUI

Acquista Zero Volume 2 – Il Cuore del Problema cliccando QUI