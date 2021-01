PS5, si sa, è stata una console molto richiesta ben prima della sua uscita, tanto da andare in esaurimento scorte molto presto. Ecco che però, ora che stanno iniziando a riaffiorare nuove console, i negozi vengono presi d’assalto.

È il caso di un negozio di Tokyo che ha visto una folla oceanica concentrarsi per mettere le mani sulla PS5 nel caos più totale dei clienti e dei commessi.

La folla è stata così disordinata e caotica che per gli standard giapponesi si è rivelata del tutto ingestibile. Inoltre ha anche ignorato il distanziamento sociale dovuto alla pandemia, tanto da dimenticare anche ogni tipo di turno e ticket per rispettare la fila. Alla fine si è richiesto addirittura l’intervento della polizia.

C’è chi dice anche che tra la folla c’erano molti “avvoltoi” desiderosi di comprare una PS5 solo per poterla poi rivendere a prezzi rialzati e trarne un profitto.

Nel frattempo i negozi online come Amazon non hanno ancora reso disponibile la console. Quand’è che la rivedremo?

PS5 – i numeri in chiaro

Sebbene non si conoscano ancora i dati ufficiali di Sony, pare che PS5 stia per rompere tutti i record della casa giapponese. Le vendite, infatti, si stima siano intorno alle 4 milioni di unità. Sono cifre davvero notevoli per una console di pochi mesi di vita e ciò spiegherebbe anche la carenza di unità presenti tutt’ora nei negozi sia fisici che digitali.

Sebbene siano solo provvisori, i dati sembrerebbero essere verosimili della quantità di console vendute dal colosso di Sony. Essendo passati pochi mesi dal lancio, sono cifre ancora più sbalorditive, rendendo questa la console di Sony più venduta in assoluto nella finestra di lancio.

La PS5 ha inoltre registrato pochissimi se non nulli problemi tecnici, rendendo particolarmente positivo il lancio generale. Si tratta insomma di un momento d’oro per PS5 e per Sony che sta già correndo ai ripari per produrre una gran quantità di console e rispondere alla grande domanda del mercato.

Sony al momento ha in mente di vendere intorno alle 15 milioni di unità complessive nel corso di tutto il 2021. Ma se questi sono i numeri iniziali, si presume che potrebbe anche superare l’aspettativa. Nel frattempo attendiamo i dati ufficiali della compagnia sulle vendite effettive di PS5.

