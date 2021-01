The Batman, il prossimo, atteso film sul Cavaliere Oscuro, ha ispirato l’artista Lee Bermejo nella realizzazione di un poster a tema.

Il cartoonist, noto per aver scritto e disegnato il graphic novel Batman Noel e per aver illustrato opere come Joker e Batman Dannato su testi di Brian Azzarello, si è ispirato al lavoro seminale di David Mazzucchelli per Batman Anno Uno.

In particolare il poster di Bermejo si rifà al frontespizio di Batman 407, quarta parte di Anno Uno:

Al momento Bermejo si occupa delle copertine variant della testata Detective Comics.

A proposito di The Batman

Diretto da Matt Reeves e scritto da Reeves e Mattson Tomlin, The Batman è ambientato durante il secondo anno di attività di Bruce Wayne come Batman, in un’altra Terra del Multiverso DC rispetto a quella del Batman di Justice League interpretato da Ben Affleck.

Seguirà un Batman che non ha ancora raggiunto l’apice, un eroe giovane, non ancora completamente formato, protagonista di una storia dai toni investigativi e noir.

Il cast include Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Edward Nashton – Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard (il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson), Jayme Lawson (la candidata sindaco Bella Reál) e Barry Keoghan (Stanley Merkel).

Le riprese principali sono iniziate a Gennaio, sono state quindi fermate a Marzo e poi riprese a Settembre; si sono fermate di nuovo dopo che Pattinson è risultato positivo al COVID-19 e sono presto riprese in vista di un completamento fissato per Febbraio 2021.

L’uscita al cinema è al momento slittata al 4 Marzo 2022.

The Batman, la serie spin-off

Se The Batman si svolgerà durante l’Anno Due, la serie spin-off di HBO Max sarà ambientata durante “l’Anno Uno” in un viaggio all’interno della corruzione della città e del suo dipartimento di polizia.

L’idea è quindi di tornare ai tempi della prima apparizione del vigilante mascherato, che inizia a destabilizzare la città e raccontare la storia dal punto di vista dei poliziotti corrotti.

In particolare seguiremo le vicende di uno di questi poliziotti, in una storia che è una battaglia per la salvezza della sua anima.

Reeves non ha ovviamente specificato chi sarà questo poliziotto, ma sembra che avrà un qualche legame con il mistero di Batman.

Nella serie vedremo una città come non l’abbiamo mai visto prima e incontreremo sia personaggi visti nei fumetti sia personaggi completamente nuovi.

Joe Barton, autore della serie Netflix Giri/Haji – Dovere / Vergogna, ha preso il posto di Terence Winter (Boardwalk Empire) come produttore esecutivo e showrunner.

