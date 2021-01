Levi’s sta per immettere sul mercato una linea di abbigliamento a marchio Pokémon. All’inizio di questa settimana, Levi’s ha offerto ai fan di Pokémon un primo sguardo a un’imminente collaborazione con The Pokemon Company per celebrare il 25° anniversario del franchise. Diamo insieme un’occhiata ai nuovi capi di abbigliamento Levi’s in stile Pokémon!

Pokémon e Levi’s – La nuova collezione

Levi’s ha mostrato una nuova giacca di jeans decorata con tantissimi Pokémon inseriti all’interno di una vivace stampa floreale. I fan con gli occhi d’aquila hanno individuato altre inserzioni (che però purtroppo da allora sono state rimosse) per la prossima linea di abbigliamento co-brand, mostrando diverse paia di jeans che hanno un prezzo di 148 dollari (121,94 euro).

Levi’s aveva precedentemente collaborato con Nintendo per produrre una serie di prodotti ispirati a Super Mario poco prima del 35° anniversario di quel franchise. Potete dare un’occhiata in anteprima alla linea di abbigliamento Pokémon di Levi di seguito:

Love @LEVIS? You'll probably want to pick up the items from their 2021 Pokémon collaboration to celebrate the series' 25th anniversary! Pairs of jeans pictured appear to retail for $148 USD based on early listings. pic.twitter.com/WsEOYmz3Zw — PokéJungle (@pokejungle) January 27, 2021

Il nuovo merchandise è solo uno dei tanti grandi progetti che la Pokémon Company ha per celebrare il suo 25° anniversario. All’inizio di questo mese, ha annunciato che stava lavorando a una collaborazione musicale con la pop star Katy Perry. Il franchise ha in programma anche molte altre promozioni incrociate con varie società, inclusa una promozione Happy Meal con McDonald’s.

The Pokemon Company pubblicherà anche diversi giochi quest’anno, tra cui il tanto atteso New Pokemon Snap e un nuovo gioco Pokémon UNITE MOBA. Probabilmente quest’anno verrà rilasciato anche un nuovo paio di giochi Pokemon della serie principale, e la maggior parte degli addetti ai lavori e dei fan che puntano a remake di Pokémon Diamante e Perla.

Levi’s non ha annunciato quando verrà lanciata la nuova linea di abbigliamento, ma la maggior parte dei fan si aspetta che avvenga entro le prossime settimane, per cui vi invitiamo come sempre a restare sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti futuri sulla nuovissima collezione Levi’s e Pokémon.

Acquistate Pokémon Spada per Nintendo Switch QUI!