Ecco i vincitori dell’edizione 2021 del Festival International de la Bande Dessinée di Angoulême, la seconda più grande manifestazione dedicata al fumetto in Europa e la terza al mondo dopo il Comiket di Tokyo e il Lucca Comics & Games, che si tiene ogni anno ad Angoulême in Francia dal 1974 nel mese di gennaio.

I vincitori sono stati selezionati tra le nomination iniziali presentate lo scorso novembre e la premiazione è avvenuta in diretta streaming su FB. Tra i vincitori anche due fumetti, uno pubblicato e l’altro di prossima pubblicazione, in Italia, per la casa editrice Bao Publishing.

I vincitori del Festival d’Angoulême 2021

Ecco i premi assegnati.

Premio per il migliore fumetto alternativo

Il vincitore è l’antologia The Thick book of Kuti di Kutikuti (inedito in Italia).

Premio “Jeunesse” (per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)

Il vincitore è Le club des amis di Sophie Guerrive (inedito in Italia).

Premio “Jeunes adultes” (per i ragazzi dai 12 ai 16 anni)

Il vincitore è Middlewest 1 di Skottie Young e Jorge Corona (In Italia è edito per Bao Publishing).

Premio Polar/SNCF per il miglior fumetto crime

Il vincitore è GoSt 111 di Mark Eacersall, Henri Scala e Marion Mousse (inedito in Italia).

Premio al patrimonio per l’edizione di un fumetto di valore storico

Il vincitore è L’Eclaireur – Récits Gravés di Lynd Ward (inedito in Italia).

Premio del pubblico “France Télévision”

Il vincitore è Anaïs Nin: Sur la mer des mensonges di Léonie Bischoff (inedito in Italia).

Prix de lycéens, in collaborazione con il Rettorato di Poitiers e l’Ispettorato accademico della Charente, assegnato dagli studenti

Il vincitore è Peau d’homme di Hubert e Zanzim, il fumetto francese più premiato del 2020 e di prossima pubblicazione per Bao Publishing.

Premio rivelazione

Il vincitore è Tanz! di Maurane Mazars (inedito in Italia).

Premio “L’audace”

Il vincitore è La mécanique du sage di Gabrielle Piquet (inedito in Italia).

Premio per la miglior serie

Il vincitore è Paul à la maison di Michel Rabagliati (inedito di Italia).

Premio speciale della giuria

Il vincitore è Dragman di Steven Appleby (inedito in Italia).

Premio Goscinny per la sceneggiatura

Il vincitore è Black-Out di Loo Hui Phang e Hugues Micol (inedito in Italia).

Premio Konishi per la traduzione di un manga

Il vincitore è Tokyo Tarareba Girls di Akiko Higashimura (inedito in Italia).

