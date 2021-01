Si terrà nella notte italiana fra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio WWE Royal Rumble 2021.

Si tratta del primo evento in PPV dell’anno e uno dei più caratteristici in casa WWE grazie all’iconico Royal Rumble match che sancisce ufficialmente l’inizio della marcia verso Wrestlemania dando al vincitore del suddetto match una title shot assicurata.

WWE Royal Rumble 2021 si terrà nel Thunderdome, la residenza ufficiale degli show dei due roster principale della federazione di Stamford, spostatosi da qualche settimana al Tropicana Field di St. Petersburg (Florida), senza pubblico sempre a causa dell’emergenza socio-sanitaria causata dal Coronavirus.

WWE Royal Rumble 2021 – la card completa

Universal Championship Match – Last Man Standing Match:

Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

WWE Championship Match:

Drew McIntyre vs. Goldberg

WWE Women’s Tag Team Championship Match:

Asuka & Charlotte Flair vs. Nia Jax & Shayna Baszler

WWE SmackDown Women’s Championship Match:

Sasha Banks vs. Carmella

30 Men Royal Rumble Match:

Partecipanti finora confermati: Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Big E, John Morrison, Sheamus, Mustafa Ali, Edge.

30 Women Royal Rumble Match:

Partecipanti finora confermate: Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Beliar, Bayley, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baslzer, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina.

WWE Royal Rumble 2021 – dove vedere il PPV

Il WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in esclusiva WWE Royal Rumble 2021 a partire dalla 1 italiana. L’appuntamento con il kick-off dello show è invece fissato alle ore 00.00 e sarà visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE.

WWE Battlegrounds, il nuovo videogioco

WWE ha recentemente pubblicato anche il nuovo videogioco WWE Battlegrounds.

Sviluppato da Sabre Interactive, il gioco è stato progettato per essere facile da imparare e giocare, ma impegnativo da padroneggiare, con tecniche più avanzate da apprendere e abilità da sbloccare in modo che i giocatori di tutti i livelli possano godere dell’azione.

