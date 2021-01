Boruto: Naruto Next Generations ha avuto inizio con un minaccioso flash-forward. Il salto nel tempo ha mostrato un Boruto adolescente combattere contro il suo nuovo fratello d’armi, Kawaki, sulle rovine del Villaggio Nascosto della Foglia.

Da quel momento, i fan di Naruto hanno cercato di capire cosa significa per la storia della vita di Boruto. Man mano che l’anime e il manga di Boruto si sono sviluppati, il contesto attorno a quel duello tra Boruto e Kawaki è cambiato e si è trasformato, nel suo significato. Grazie all’ultimo capitolo del manga di Boruto e alle sue rivelazioni fondamentali, dobbiamo riesaminare quel flashforward Boruto vs Kawaki.

Boruto 54 – Non solo Boruto vs. Kawaki

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 54!

Quando Boruto ha avuto inizio (senza che Kawaki facesse parte della storia), si presumeva che il futuro rivale di Boruto sarebbe apparso nella storia, a un certo punto. Questa ipotesi si è concretizzata quando Kawaki si è fatto vivo e si è scoperto che cercava rifugio con Naruto, come inconsapevole contenitore per la malvagia Organizzazione Kara e il suo leader, Jigen – alias Isshiki Otsutsuki.

Dopo quell’introduzione, la storia di Kawaki e Boruto ha preso un’altra svolta, poiché abbiamo appreso che entrambi i ragazzi e i rispettivi sigilli Karma erano in realtà un antico metodo per far risorgere gli Otsutsuki. Sapere che Boruto era il veicolo per la resurrezione di Momoshiki e Kawaki era destinato a Isshiki ha cambiato drasticamente il significato di quel flash-forward. La questione di chi avesse veramente il controllo – o di cosa fossero capaci Boruto e Kawaki fuori controllo – imponeva nuove riflessioni e discussioni. Ora, grazie a Boruto 54, dobbiamo riconsiderare le cose.

Boruto 54 ha visto Momoshiki prendere il controllo di Boruto e usare il suo corpo per attaccare Naruto, Sasuke e Kawaki. Durante quella battaglia, abbiamo appreso alcuni fatti chiave sul processo di resurrezione di Otsutsuki e cosa significa per il futuro di Boruto e Kawaki. La più grande novità è che anche quando il sigillo Karma (usato per scaricare l’essenza di un Otsutsuki in un nuovo corpo) viene distrutto, non cancella la macchia dell’infezione aliena. Sia Boruto che Kawaki erano già circa all’80% del “download” di due membri del clan Otsutsuki, quando il sigillo Karma di Kawaki è stato distrutto.

Quindi ora sappiamo che sia Kawaki che Boruto hanno i poteri dell’Otsutsuki a loro disposizione e il controllo di Boruto sta rapidamente svanendo. Il llash-forward ora ha molto più senso, alla luce della dimostrazione degli strani poteri che Boruto e Kawaki hanno a loro disposizione (specialmente il Jogan di Boruto). Aiuta anche a spiegare perché Kawaki potrebbe avere ragione quando dichiara che l’era degli Shinobi potrebbe essere finita, con i nuovi poteri degli Otsutsuki e i miglioramenti degli Strumenti Ninja Scientifici che inaugurano un’era molto diversa.

