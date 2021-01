Hideki Kamiya, direttore della serie di Bayonetta, ha parlato del fantomatico terzo capitolo. Bayonetta 3 era già stato annunciato alcuni anni fa e fu subito chiarito che sarebbe stato un’esclusiva per Switch, tuttavia da allora le informazioni sono state pressoché nulle e mancano persino video di gameplay e trailer del gioco. Kamiya ha affermato che si sentirà parlare del gioco nel corso del 2021, spingendosi anche a dire che vedremo qualcosa al riguardo. Saranno dei video o trailer in arrivo?

C’è da dire che non è la prima volta che il direttore parla di Bayonetta 3 affermando che ci saranno presto novità al riguardo. Questa sarà la volta buona? Ma soprattutto: come mai Platinum e Nintendo non sembrano star puntando su quella che potrebbe essere certamente essere una killer app per Nintendo Switch? Bayonetta 2, del resto, era riuscito seppur minimamente a risollevare le non ottime vendite del Wii U. Lo Switch, non avendo problemi sotto questo fronte, potrebbe ulteriormente puntare su un gioco del genere.

Kamiya, durante un’intervista, ha detto (tra le altre cose):

“Siamo a gennaio. Verranno fuori delle cose, no? Io penso sia corretto dire che verrà fuori qualcosa. L’anno è solo iniziato. So che i fan stanno impazzendo! Proprio per questo io consiglio di credo che tutti debbano fare un passo indietro e dimenticarsi Bayoneta 3. In questo modo quando finalmente succederà qualcosa, sarà davvero una bella sorpresa, no?”

Parole un po’ criptiche e interessanti. Che ci stia mandando un segnale?

Bayonetta 3 – il genio di Hideki Kamiya

Hideki Kamiya non è solo noto per la trilogia della strega Bayonetta, ma anche per titoli come Viewtiful Joe, Okami e il sottovalutato The Wonderful 101, sfortunata esclusiva Wii U che è poi stata resa disponibile per PC. Kamiya aveva però diretto anche i lavori per pietre miliari del passato come Resident Evil 2 e il primo Devil May Cry.

Lavorando con Platinum Games ha anche supervisionato i lavori di Astral Chain, l’action in esclusiva per Switch con tante idee innovative di gameplay.

