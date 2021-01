Demon Slayer ha trascinato il mercato editoriale nel 2020

Secondo quanto diffuso dal Nihon Keizai Shimbun, quotidiano giapponese specializzato in articoli di stampo economico sulla base di ricerche e sondaggi sull’industria editoriale, la stima delle vendite combinate di libri cartacei e digitali in Giappone nel 2020 è stata di 1.616,80 miliardi di yen (15,59 miliardi di dollari), aumentando del 5% rispetto al 2019.

Demon Slayer: un successo sia personale che dell’intera industria editoriale giapponese

La ragione? Ebbene, la ragione di questa crescita è da attribuire principalmente all’incredibile successo manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga scritto e disegnato di Koyoharu Gotouge su Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020.

Lo scorso anno le vendite hanno superato quelle del 2018 e anche l’editoria digitale è cresciuta notevolmente con un aumento del 28%. Il digitale è riuscito a fari strada, aumentando del 32% sino a raggiungere 342 miliardi di yen (3,29 miliardi di dollari).

Nel frattempo, dopo sedici anni consecutivi, le vendite dell’edizione cartacea sono diminuite solo dell’1%, tuttavia stavolta il tasso di declino è stato il più basso dal 2005. D’altra parte, le vendite del manga in edizione stampata, incluso tankobon, sono aumentate di un incredibile 24%.

L’effetto Demon Slayer, precisa il Nihon Keizai Shimbun, si è diffuso non solo grazie al manga, ma anche attraverso romanzi, light novel e tanti altri materiali supplementari che ne hanno accresciuto la presenza. Senza dimenticare il film animato che, fra l’altro, ha anche ricevuto una nomination ai prossimi Japan Academy superando al botteghino La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

Il 2020 di Demon Slayer in pillole

Il numero totale di copie stampate della serie manga ha superato i 120 milioni con l’uscita del suo 23° volume finale a dicembre 2020. Un risultato davvero notevole che ha spinto tantissimi lettori ad avvicinarsi al mondo del manga e della lettura del fumetto nell’accezione più ampia del termine.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è edito in Italia da Edizioni Star Comics e ad oggi sono disponibili per l’acquisto i primi volumetti.

