Uno dei manga più in voga dell’attuale generazione e uno degli storici si incontreranno molto presto in una intervista doppia: stiamo parlando di Jujustu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami e di Bleach di Tite Kubo.

I due autori giapponesi si incontreranno presto in occasione di una intervista doppia che sarà pubblicata all’interno del fanbook ufficiale dedicato a Jujutsu Kaisen. Oltre all’intervista vi saranno anche tantissime informazioni e dettagli sul manga del momento che sta raggiungendo considerevoli record di vendita.

Oltre a questo, inoltre, sia Kubo-sensei disegnerà il suo personaggio preferito di Jujutsu Kaisen e Akutami-sensei di Bleach.

Sarà stata sicuramente una grande emozione condividere lo spazio con uno degli autori che ha fatto parte della precedente generazione dei Big Three. Vedremo cosa avranno da dire i due autori non appena il fanbook ufficiale sarà uscito in Giappone.

La serie anime e manga di Jujutsu Kaisen racconta la storia di Yuji Itadori e degli studenti dell’istituto del club dell’occulto, esplorando le minacce supernaturali che girano intorno il mondo narrativo.

Sia Yuji che Ichigo, quest’ultimo il protagonista di Bleach, hanno tanto in comune, specialmente le loro influenze demoniache all’interno dei loro corpi nelle forme, rispettive, di Sukuna e di Hollow Ichigo.

Bleach

Tite Kubo ha lanciato Bleach nel 2001 su Weekly Shonen Jump (Shueisha) e si è concluso il 22 Agosto 2016.

Il manga ha collezionato 686 capitoli i quali sono stati raccolti in 74 tankobon.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 135 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 12 episodi trasmessi.

