Marvel ha svelato la nuova veste dei suoi Masterworks in concomitanza dell’uscita del 300° volume. La collana verrà rinominata Mighty Marvel Masterworks e ripartirà presentando i primi i numeri di Fantastici Quattro, Spider-Man e X-Men in formato 6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm).

La serie Marvel Masterworks, in vendita ormai dalla metà degli anni ’80, è stata il primo tentativo della casa editrice di redigere un archivio partendo dalle sue primissime uscite.

Con il 300° volume in arrivo prossimamente, la Casa delle Idee ha deciso di ricominciare il ciclo, iniziando nuovamente a pubblicare le prime storie dei supereroi ideati da Stan Lee, Steve Ditko e i fondatori del mondo Marvel Comics come Fantastici Quattro, Spider-man e X-Men in formato 6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm).

Marvel ha commentato l’annuncio:

Possiedi le fondamenta dell’Universo Marvel in nuove collezioni imperdibili! Guarda la copertina di Michael Cho per MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE AMAZING SPIDER-MAN – WITH GREAT POWER così come l’esclusiva copertina del negozio di fumetti di Steve Ditko e prendi i MIGHTY MARVEL MASTERWORKS quando arriveranno nei negozi quest’estate

Il rilancio di Spider-Man

Con AMAZING SPIDER-MAN (1963) # 1-10 e materiale da AMAZING FANTASY (1962) # 15, MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE AMAZING SPIDER-MAN – WITH GREAT POWER presenterà le avventure di Peter Parker fin dagli albori, tra cui l’origine tragica che ha dato inizio a tutto; le prime apparizioni del Daily Bugle, J. Jonah Jameson, Doctor Octopus, Sandman, Vulture ed Electro; e la guest star annuisce dai Fantastici Quattro e dalla Torcia Umana!

X-Men: un altro ritorno

Con UNCANNY X-MEN (1963) #1-10, MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE X-MEN – THE STRANGEST SUPER HEROES OF ALL vedrà come protagonista l’originale team di adolescenti del Professor X impegnati in una missione per forgiare la pace tra l’uomo e il genere mutante. Incontra Ciclope, Angelo, Bestia, Uomo venuto dal ghiaccio e Ragazza Marvel e divertiti al loro primo incontro con il Maestro del magnetismo, Magneto e la sua Confraternita dei mutanti malvagi.

I Fantastici Quattro in Mighty Marvel Masterworks

Con FANTASTIC FOUR (1951) #1-10, MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE FANTASTIC FOUR VOL. 1 conterrà il fatidico viaggio cosmico dello scienziato Reed Richards, del pilota Ben Grimm e dei fratelli Sue e Johnny Storm, che divenne noto al mondo come Mr. Fantastic, la Cosa, la Ragazza Invisibile e la Torcia Umana – i Fantastici Quattro. Guarda la prima delle loro tante avventure straordinarie, comprese le loro prime battaglie con cattivi leggendari come l’Uomo Talpa, gli Skrull, il Burattinaio, il Sub-Mariner e il diabolico Dottor Destino.

