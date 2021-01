L’Attacco dei Giganti 4 ha attraversato una stagione complessa e c’è molto da vedere nell’arco attuale. Con la quarta e ultima stagione, tutti gli occhi guardano all’anime per trovare risposte ad alcune domande molto importanti. Ovviamente, questo significa che la serie sta lasciando ancora più domande per far scervellare i fan, e un’anteprima del nuovo episodio ha terrorizzato alcuni fan dell’opera per l’arrivo di un assassinio.

L’Attacco dei Giganti 4 – Qualcuno sta per morire

L’aggiornamento arriva direttamente dal promo dell’episodio 67 di L’Attacco dei Giganti 4. Il nuovo episodio verrà trasmesso in Giappone questo fine settimana e si intitolerà “Assassin’s Bullet”. Il promo in sé non mostra chi verrà ucciso, ma sappiamo chi ha in mano la pistola e dove sta sparando.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’episodio 8 di L’Attacco dei Giganti 4.

Il promo mostra Gabi che prende posizione contro l’esercito del Paradis dopo il loro attacco alla sua casa. La ragazza mostra lo stesso tipo di disperazione che Eren ha provato quando la sua casa è stata presa di mira dai Giganti, ma Gabi ha l’addestramento per reagire. Il promo mostra la giovane guerriera che afferra la pistola di un soldato prima di correre verso i dirigibili.

Negli ultimi istanti della clip, i fan vedono Gabi che si getta in un corridoio che assomiglia a quelli visti nei dirigibili. Il suo fucile è pronto per sparare. Se fosse atterrata su una delle principali aeronavi, avrebbe potuto mettere gli occhi su uno degli amici di Eren. E se fosse davvero così ci sarebbe da aspettarsi che la quarta stagione diventi ancora più complessa e drammatica da qui in avanti.

