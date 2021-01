Boruto Uzumaki potrebbe non avere una storia esemplare alle spalle per quanto riguarda gli la strumentazione scientifica per ninja, ma ha recentemente sviluppato un apprezzamento e un certo interesse per il campo. Dopo aver rischiato moltissimo a causa di uno strumento del genere, il figlio di Naruto si è ribellato alla tecnologia in molti modi fino a poco tempo fa. Una missione sta però aiutando il giovane Boruto a vedere finalmente un lato diverso della faccenda, e ciò che lo ha convinto a dare alla scienza una seconda possibilità è stata una sorta di… spada laser.

Boruto – La spada di chackra

Non si tratta di una vera spada laser alla Star Wars, naturalmente, ma l’aspetto è molto simile, al punto che è evidente che si tratti di un chiaro tributo alla celeberrima saga cinematografica creata da George Lucas. La lama di questa spada è un’arma sperimentale fatta di chakra che assomiglia alle armi brandite dai Jedi:

Come potete vedere sopra, Boruto ha potuto testare una serie di strumenti ninja dopo aver riportato Katasuke nel suo laboratorio. Boruto era riluttante a provare qualcosa all’inizio dato il suo passato, ma alla fine dell’episodio il ragazzo si era già innamorato degli strumenti. E quando ha testato la lama di chakra, tutto gli è divenuto infine molto chiaro.

Questa spada utilizza la riserva di chakra di chi la impugna come fonte di energia, quindi la lama di questo strumento è composta interamente da chakra. È logico che il chakra elementale possa essere filtrato attraverso lo strumento per creare lame diverse, ma l’oggetto è ancora un prototipo.

Usa troppo chakra per essere effettivamente utilizzabile sul campo, per cui non è davvero come le spade laser con cui molti di noi sono cresciuti. Non ci sono cristalli kyber che supportano queste lame, ma se Boruto accumula abbastanza chakra, un giorno potrebbe usare questa spad in battaglia.

