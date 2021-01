Se siete degli appassionati di God of War come la sottoscritta, che li ha platinati con giaia tutti, allora vi farà di certo piacere sapere che c’è chi ha realizzato una copia di Leviatano, l’ascia impugnata da Kratos in God of War. Ci sono un sacco di persone di talento là fuori che sono più che felici di realizzare repliche di armi tratte dai videogiochi più conosciuti, e Adam Savage di Mythbusters è fra questi!

God of War – Leviatano esiste davvero!

Quasi tre anni dopo il lancio, God of War riesce ancora ad affascinare i giocatori di tutto il mondo. Tanto è vero che un tributo al gioco Santa Monica è stato realizzato dall’ex conduttore di Mythbusters, Adam Savage.

L’Ascia Leviatano di Kratos è stata realizzata dai nani Sindri e Brok e apparteneva alla seconda moglie di Kratos, Faye. In God of War, i giocatori sono in grado di migliorare, potenziare e personalizzare l’arma. L’ex co-conduttore di Mythbusters Adam Savage ha deciso di creare una replica dell’Ascia del Leviatano quando suo nipote gli ha chiesto di creargliene una come regalo di Natale.

Sul suo canale YouTube Adam Savage ha deciso di esercitare ulteriore pressione su se stesso sfidandosi a completare l’ascia nel giro di un giorno. Facendo alcune ricerche online, Savage ha iniziato a lavorare creando due fogli di pannello in PVC espanso sintra da utilizzare per creare la punta dell’ascia e quindi realizzandone l’impugnatura con del legno. Anche la vernice che ha usato sull’ascia ha dato una meravigliosa finitura realistica. Il video, che trovate in cima a questo articolo, dura quasi un’ora ma, fortunatamente, è tagliato in piccoli pezzoni, in modo che gli spettatori possano avere un’idea delle tecniche usate per la costruzione e, prima, nel processo di progettazione. E il risultato finale sembra impressionante!

