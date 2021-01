Come era stato promesso da 343 Studios, sono state fatte trapelare nuove importanti informazioni sullo sviluppo di Halo Infinite. Il gioco pare infatti essere stato completato ed è interamente giocabile. Quello che manca ancora al titolo è un livello di rifinitura degno di questo nome. Al momento lo studio sta lavorando alla risoluzione di bug presenti nel titolo.

Altre informazioni che sono venute fuori è che il gioco avrà la totale personalizzazione dei tasti sia su Xbox che su PC. Il team sta inoltre potenziando e migliorando l’esperienza sandbox del titolo (il gioco sarà molto più libero dei precedenti ma non fino ad arrivare ad essere un open world), e molte delle storiche armi della serie sono state completamente riviste dal punto di vista estetico e del funzionamento, come lo shotgun.

Questo fa presupporre che il gioco sia praticamente pronto e che vedrà certamente la luce entro il 2021. Speriamo davvero sia così, in modo anche da risollevare la situazione di Xbox Series X, che nonostante non abbia venduto male, ha una carenza di titoli esclusivi e di giochi in generale, se si ignora il Game Pass.

Halo Infinite – i motivi del ritardo

Su reddit e su altri siti, nel corso dei mesi, erano emerse delle opinioni direttamente dai dipendenti di 343 Studios che, abbandonata l’azienda, l’aveva sì definita molto talentuosa, ma troppo legata a figure che occupano ruoli elevati che sono ancorate a idee vetuste e hanno creato un ambiente tossico.

Si era addirittura parlato di reparti che avevano lavorato e sviluppato parti del gioco senza alcun coordinamento con altri reparti e creando problemi ai restanti colleghi. Come risultato, ne era venuto fuori che il gioco fosse pesantemente minato da bug ed instabilità diffuse su ogni livello della produzione. Nessuno sembrava aver mai avuto in mente esattamente che gioco sarebbe stato Halo Infinite, questo per via di un’apparente mancata visione d’insieme del futuro.

Pare che tutte queste divergenze siano però state superate e attendiamo con ansia novità sull’uscita di Halo Infinite.

