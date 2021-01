Resident Evil 8 Village deve ancora vedere la luce e già, purtroppo, ci ha lasciati una dei volti di questo gioco. Si tratta di Jeanette Maus, attrice che ha prestato il suo volto per diversi personaggi del gioco. Capcom ha voluto omaggiare Maus, morta per via del cancro a soli 39 anni con un breve tweet, dove ne ricorda la collaborazione e rinnova la vicinanza con la sua famiglia.

Jeanette Maus aveva scoperto di essere malata di cancro al colon appena otto mesi fa. Aveva recitato in piccole produzione hollywoodiane e aveva, da marzo 2020, prestato il suo volto per molte delle streghe di Resident Evil 8. Potremo per lo meno ammirare il suo lascito nel gioco, come ultimo tributo dell’attrice.

Resident Evil 8 – di cosa tratterà

Resident Evil 8 Village proseguirà la storia di Ethan Winters che ha avuto inizio in Resident Evil 7. L’ultimo capitolo combinava un’azione mozzafiato con un gameplay survival horror esclusivo, sinonimo della storica serie. Nel primo video esteso di gameplay il team di sviluppo ha rivelato diversi nuovi dettagli, tra cui alcune funzionalità che richiamano gli elementi preferiti dai fan dei precedenti giochi di Resident Evil.

Il protagonista, Ethan, sarà ora in grado di acquistare e vendere oggetti, acquistare ricette per la creazione e personalizzazione delle armi con un mercante soprannominato “The Duke”. Utilizzando i materiali trovati durante il gioco sarà in grado di creare materiali di consumo molto importanti, necessari per sopravvivere ai terrori del villaggio. L’utilizzo di queste provviste comporterà anche una pianificazione più strategica, con un sistema di inventario rivisto basato sulla gestione dello spazio che sarà familiare ai fan della serie.

Il gioco uscirà in tutto il mondo il 7 maggio 2021, ben prima di quanto si pensava e sarà disponibile per PS4, Xbox One e ovviamente per PS5, Xbox Series X e PC.

