The Wrap riporta la voce secondo cui la serie TV ispirata all’eroe pulp Buck Rogers avrebbe finalmente trovato in George Clooney il suo produttore esecutivo.

Clooney si è tenuto alla larga dal genere supereroistico dopo il disastroso Batman and Robin del 1997, tuttavia Legendary Entertainment lo vorrebbe comunque nel ruolo del protagonista dando alla serie un taglio più “adulto” e meno da blockbuster.

Per questo motivo si vociferava che Legendary Entertainment avrebbe chiesto a Brian K. Vaughan (Y: The Last Man, Saga, The Runaways) di scrivere una prima sceneggiatura.

Clooney è affiancato in veste sempre di produttore esecutivo da Grant Heslov per la Smokehouse Pictures.

Il coinvolgimento di George Clooney farebbe pensare anche all’interessamento di Netflix per Buck Rogers visto l’ottimo rapporto fra la piattaforma, l’attore e la stessa Legendary Pictures.

Buck Rogers, la storia

John F. Dille, presidente del National Newspaper Service di Chicago commissionò allo scrittore Philip Francis Nowlan l’ideazione di un nuovo fumetto ispirato al suo racconto Armageddon 2419 A.D. nel quale compariva il personaggio di Anthony Rogers.

Buck Rogers in the 25th Century, iniziò ad essere pubblicato nel 1929 sui quotidiani statunitensi in syndication fino al 1967, ed è il capostipite dei fumetti di fantascienza americani.

La trama:

Buck Rogers è un militare pilota dell’aviazione statunitense il quale acquisisce dei superpoteri dopo essere stato costretto per 500 anni in uno stato di semi-ibernazione in una grotta dove ha inalato del gas radioattivo. Al suo risveglio nel XXV secolo si ritrova in un mondo popolato da astronavi, raggi laser, robot. Anche nel futuro, Buck torna a fare quello che sapeva fare meglio e cioè il pilota, ma questa volta di astronavi. Le sue avventure, in cui è affiancato dalla bella Wilma Deering e dal dottor Elias Huer, lo vedono opposto al perfido Killer Kane, un imperatore mongolo col preciso intento di conquistare la Terra in combutta con la Principessa Ardala.

Buck Rogers è stato protagonista panche di serie televisive, serial cinematografici e radiofonici e di due lungometraggi. La più famosa è sicuramente la serie del 1979 con con Gil Gerard e Erin Gray.

Recuperate Buck Rogers Stagione 1 in blu-ray in ITALIANO cliccando QUI