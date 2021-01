Le uscite J-POP Manga e BD del 3 Febbraio 2021 vedono il debutto del manga Tokyo Revengers di Ken Wakui, disponibile nel Manji Gang Pack che include i primi due volumi della serie, e della serie Dark Ark di Cullen Bunn & Juan Doe edita negli USA da AfterShock Comics.

Proseguono inoltre Kemono Jihen e The Quintessential Quintuplets.

A seguire tutte le uscite J-POP Manga e BD del 3 Febbraio 2021; qui un primo sguardo alle novità di Marzo.

Le uscite J-POP Manga e BD del 3 Febbraio 2021

Tokyo Revengers Manji Gang Pack – Vol. 1-2

Di Ken Wakui

€ 6,50

Guardando il notiziario, Takemichi Hanagaki scopre che la sua fidanzata dei tempi della scuola media, Hinata Tachibana, è morta. L’unica ragazza che abbia mai avuto è stata appena uccisa da una gang conosciuta come Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un brutto appartamento con pareti sottili e il suo capo lo tratta come un idiota. Inoltre, è ancora vergine… Nel momento in cui la sua vita tocca il fondo, improvvisamente balza nel tempo di dodici anni indietro, ai suoi giorni delle medie!! Per salvare Hinata e cambiare la vita che ha trascorso scappando, il senza speranza Takemichi deve puntare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!

Magical Girl Spec-Ops Asuka 9

Di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura

€ 6,50

Serie conclusa in patria: la guerra delle maghette entra nella sua fase finale! Portata a termine la guerra non convenzionale all’estero, Asuka e Kurumi trascorrono una pacifica vita scolastica in Giappone finché, un giorno, Izuka non le contatta all’improvviso. Indagando sulla reale situazione di Tamara, dalla parte dei nemici nello scontro in Ucraina, scoprono che lo Stato Maggiore russo la sta costringendo a eseguire gli ordini. Insieme a Makino della Pubblica Sicurezza, i legami tra la mafia e l’esercito russo vengono alla luce, così Nazini viene mandata sotto copertura nel gruppo mafioso Oboroten, con la speranza di potersene servire per salvare Tamara, ma…

Atom The Beginning 11

Di Osamu Tezuka, Macoto Tezka, Masami Yuki, Tetsuro Kasahara

€ 6,90

Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di ASTRO BOY, lo storico manga del maestro Osamu Tezuka! Questa è la storia che porta alla nascita del “robot eterno” Tetsuwan Atom per mano del professor Tenma e del professor Ochanomizu. I due, che stanno indagando sulla tragedia che sconvolse il mondo della robotica diversi anni prima, sono stati presi di mira da un’organizzazione misteriosa che scatena loro contro un devastante robot…

Kasane 5

Di Daruma Matsuura

€ 6,90

La tenebrosa serie che ha conquistato il Giappone, nominata all’ottavo Manga Taisho e adattata in live action! Grazie ai poteri del rossetto ereditato dalla madre, Kasane ha ottenuto il bellissimo viso di Nina Tanzawa e lo ha sfruttato, insieme al suo naturale talento per la recitazione, per raggiungere le luci della ribalta. È allora che compare sua sorella Nogiku, di cui ignorava l’esistenza, e la situazione cambia completamente.

Kemono Jihen 3

Di Sho Aimoto

€ 6,00

L’Agenzia investigativa Kemono ha, a quanto apre, un coinquilino misterioso: l’elusivo Mihai si dica abbia poteri fuori dall’ordinario e inquietanti capacità, e che prediliga il sangue. Insomma, un personaggio davvero eccentrico. È proprio lui a elaborare la strategia che Kabane, Shiki e Akira dovranno seguire per una richiesta che hanno preso incarico, ma all’orizzonte ci sono problemi.

The Quintessential Quintuplets 13

Di Negi Haruba

€ 5,90

Il festival culturale, ultimo grande appuntamento delle scuole superiori, ha aperto i battenti. I tre giorni della manifestazione porteranno grandi mutamenti nelle vite di Futaro e delle gemelle, in un tripudio di amore adolescenziale!

Caste Heaven 5

Di Chise Ogawa

€ 6,90

Arriva in Italia lo yaoi che ha consacrato Chise Ogawa come maestra del genere! Azusa, che dai vertici della gerarchia di classe è precipitato al rango più basso in assoluto, brucia di vendetta nei confronti di Karino, che lo ha reso il suo giocattolo. Durante la gita scolastica a Kyoto, Azusa diventa bersaglio di un individuo misterioso. Mentre il nervosismo e la stanchezza aumentano, viene condotto da Karino in un luogo inaspettato…in questo attesissimo quinto volume, il loro rapporto fa grandi passi avanti durante un’inaspettata gita scolastica a due!

Dark Ark 1 (Red Cover e Variant – Blue Cover)

Di Cullen Bunn, Juan Doe

€ 15,00

Noè ha ricevuto il compito di costruire un’arca per salvare la sua famiglia e gli animali che popolano la Terra. Ma questa non è la storia di Noè. Forze ben più oscure hanno ordinato allo stregone Shrae di costruire la sua arca e portare in salvo le creature innaturali che si nascondono nel mondo: vampiri, draghi, naga, manticore e i loro simili. Ma come può portare a termine la sua missione su un vascello infestato da mostri per cui gli intrighi più immondi e la violenza spietata sono la norma?

Acquista Dark Ark 1