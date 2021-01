In occasione della nuova mostra artistica dedicata a Kenshin Samurai Vagabondo (Rurouni Kenshin), il manga scritto e disegnato da Nobuhiro Watsuki, che si sta svolgendo in quel di Tokyo Dome City dal 22 gennaio 2021 al 7 marzo 2021 è stato pubblicato un nuovo artbook ufficiale tutto dedicato allo storico manga.

All’interno dell’artbook vi è una nuova intervista tra il maestro Watsuki e uno dei suoi ex allievi, ovvero Eiichiro-oda-sensei che poco tempo più avanti sarebbe divenuto quello che oggi conosciamo con la leggenda di One Piece.

Tra gli altri spunti di argomentazione, il maestro Watsuki chiede ad Oda di commentare il piano di voler concludere One Piece entro i prossimi 5 anni.

L’autore giapponese ha schivato perfettamente la domanda, ma fa capire che il manga sta prendendo veramente la via dal tramonto poichè dichiara che un autore di più di 40 anni non dovrebbe già più disegnare una serie settimanale (Oda-sensei ne ha compiuti 46 da un mese e One Piece è ancora in alto mare).

Prima che One Piece avesse inizio l’autore pianificava di concludere il manga entro 5 anni, ma Watsuki-sensei ha praticamente abbattuto questa diceria poichè quest’ultimo ricordava che Oda gli avesse detto, invece, entro 10 anni.

Quale sarà la verità? Sicuramente poco importerà dal momento che One Piece ha di gran lunga superato i suoi 10 anni di serializzazione (il motivo è quanto segue) e al momento non ci resta che stare accanto all’autore per scoprire dove arriverà l’avventura di Rufy.

Dove leggere One Piece

One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1001 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 959 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

