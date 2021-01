Deadpool, i due film su Italia 1

Deadpool, la serie di film basata sul personaggio ideato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld per i fumetti Marvel Comics, arriva su Italia 1 con un doppio appuntamento in prima serata.

Domenica 31 Gennaio 2021 Italia 1 trasmetterà il primo film della serie alle ore 21:10 circa; Domenica 7 Febbraio 2021 alla stessa ora sarà la volta del secondo capitolo, proposto per la prima volta sul canale, come sottolinea un promo in onda sulle reti Mediaset.

A proposito dei film di Deadpool

Il primo capitolo della serie, nata da una costola degli X-Men, è uscito nel 2016 per la regia di Tim Miller e la sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick.

È una produzione 20th Century Fox, Marvel Entertainment, TSG Entertainment e The Donners’ Company, che vede nel cast Ryan Reynolds (Wade Wilson / Deadpool), Ed Skrein (Francis Freeman / Ajax), Morena Baccarin (Vanessa Carlysle), Andre Tricoteux (Peter Rasputin / Colosso), Brianna Hildebrand (Ellie Phimister / Testata Mutante Negasonica), T. J. Miller (Jack Hammer III / Weasel) e Gina Carano (Christina / Angel Dust)

Un ex agente operativo delle Special Forces, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce un eccezionale potere rigenerante. Con la sua nuova abilità, assumerà una nuova identità e andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.

Il secondo capitolo è uscito nel 2018 ed è stato diretto da David Leitch su sceneggiatura di Rhett Reese, Paul Wernick e Ryan Reynolds.

Per contrastare il cattivo Cable, interpretato da Josh Brolin (Avengers: Infinity War), Deadpool crea l’X-Force, un gruppo di bizzarri eroi che include nomi cari ai fan del cinema di genere come Bill Skarsgard, già attore di culto per la sua interpretazione di IT nel film omonimo e Terry Crews (I Mercenari).

Un terzo capitolo è in fase di sviluppo.

