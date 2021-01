Sonic non avrà più la voce di Roger Craig Smith, l’attore che ha prestato la propria voce all’iconico porcospino blu di Sega dal 2010.

Su Twitter il doppiatore ha scritto un messaggio in cui lasciava intendere che non avrebbe più interpretato il personaggio dopo 10 anni — descritti come una corsa incredibile; ha ringraziato i fan per il sostegno e si è detto onorato del ruolo che ha recitato.

L’addio è stato confermato da Sega, che ha salutato l’attore come parte integrante della famiglia ed esprimendo la propria eterna gratitudine per il suo entusiasmo senza fine nell’aiutare la comunità e nel diffondere gioia.

Ben Schwartz, che ha doppiato il personaggio nel film live action, ha salutato il collega definendolo una leggenda assoluta.

Roger Craig Smith ha iniziato a doppiare Sonic dai giochi Free Riders e Colors e ha interpretato il personaggio anche nella serie animata televisiva Boom.

Sega non ha ancora annunciato chi lo sostituirà.

Sonic tornerà al cinema e arriverà su Netflix

Se sul fronte videogame non ci sono novità in arrivo, Sonic tornerà al cinema con il secondo capitolo del live action al momento previsto per l’8 Aprile 2022.

Il sequel dovrebbe ripartire dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo e potrebbe vedere la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi Sega come Tails e Knuckles.

Il cast del primo film, diretto da Jeff Fowler, include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

Su Netflix dovrebbe invece debuttare una serie animata in 3D, prodotta da Sega, Wild Brain e Man of Action Entertainment, il cui debutto sembra previsto per il 2022.

Netflix ha tuttavia rimosso il post dell’annuncio, attendiamo nuovi sviluppi.

Acquista Mania Plus per Nintendo Switch