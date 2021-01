Il sito ufficiale del nuovo anime Hetalia World Stars, tratto dall’omonimo manga di Hidekaz Himaruya, ha iniziato a trasmettere in streaming un nuovo video promozionale in cui viene presentata in anteprima la sigla di apertura Chikyū Marugoto Hug Shitainda (I Want to Hug the Whole Earth) eseguita da Daisuke Namikawa l’attore che impersona il personaggio di Italia.

L’album con la versione completa della sigla sarà pubblicato il 26 maggio e includerà anche la lunga versione della sigla di apertura dell’anime Hetalia no Kagaku Sekai (Il mondo splendente di Hetalia) di Conisch, oltre a un dramma audio con Italia, Germania, Giappone, America, Inghilterra, Francia, Russia e Cina.

A proposito dell’anime Hetalia World Stars

L’anime debutterà nella primavera del 2021.

Il cast include:

Daisuke Namikawa nel ruolo di Italia;

nel ruolo di Italia; Hiroki Yasumoto come Germania;

come Germania; Hiroki Takahashi è il Giappone;

è il Giappone; Katsuyuki Konishi interpreta America;

interpreta America; Noriaki Sugiyama è Inghilterra;

è Inghilterra; Masaya Onosaka recita nel ruolo di Francia;

recita nel ruolo di Francia; Yasuhiro Takato è la Russia;

è la Russia; Yuki Kaida recita come Cina;

recita come Cina; Sumire Morohoshi è la Rebublica Ceca;

è la Rebublica Ceca; Yūsuke Kobayashi ha il ruolo di Slovacchia;

ha il ruolo di Slovacchia; Yuichiro Umehara è il Portogallo;

è il Portogallo; Go Inoue ha il ruolo di Spagna;

ha il ruolo di Spagna; Akira Sasanuma recita come Austria;

recita come Austria; Atsushi Kousaka recita nei ruoli di Prussia, Grecia ed Estonia;

recita nei ruoli di Prussia, Grecia ed Estonia; Megumi Takamoto è Seychelles;

è Seychelles; Michiko Neya recita come Ungheria;

recita come Ungheria; Rie Kugimiya è Liechtenstein;

è Liechtenstein; Kokoro Tanaka ha il ruolo di Lettonia;

ha il ruolo di Lettonia; Takahiro Mizushima recita come Finlandia;

recita come Finlandia; Keikou Sakai è Svezia;

è Svezia; Keiichiro Asai ha il ruolo di Australia.

La produzione sarà sempre a opera dello Studio DEEN e Hiroshi Watanabe, Kazuyuki Fudeyasu e Mariko Oka ritorneranno rispettivamente come regista, sceneggiatore e character designer dell’anime.

A proposito del manga Hetalia

Il manga Hetalia World Stars di Himaruya è l’ultimo manga del franchise. Il manga è stato lanciato sulla rivista Shonen Jump+ ma è andato in pausa nell’aprile 2018. Con la nuova serie anime è confermata anche la ripresa del manga.

Il manga originale di Himaruya Hetalia – Axis Powers è ambientato, principalmente, durante la prima e la seconda guerra mondiale, in cui i Paesi vengono antropomorfizzati e dotati di una propria personalità plasmata sullo stereotipo tipico della nazione.

Hetalia The World Twinkle, la sesta stagione anime ispirata al manga di Himaruya, è stata presentata in anteprima in Giappone nel luglio 2015, e Funimation ha trasmesso in streaming la serie mentre andò in onda mentre il canale youtube di Yamato Video ha reso disponibli gli episodi. Il franchise ha anche ispirato una serie di musical in Giappone.

Dai un’occhiata alle nendoroid di Hetalia World Stars