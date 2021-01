Il sito ufficiale del film anime Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 ha annunciato che il film è stato posticipato a una data non specificata, a causa dell’emergenza Coronavirus (COVID-19). Il film sarebbe dovuto essere rilasciato il 5 marzo.

Purtroppo anche l’uscita dell’omonimo videogioco per Nintendo Switch basato sul film Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 è stata rimandata a data a definirsi. Il gioco è pieno di minigiochi che permetteranno ai giocatori di vivere gli scenari del film e di giocare in modalità multiplayer. Inoltre, alcuni mini giochi inclusi sono giochi di corse e sparatutto ambientati nella terra, nello spazio e nelle stelle di Pirika.

A proposito di Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021

Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 è il 41° film del franchise di Doraemon. Il film è un remake dell’omonimo film di Doraemon del 1985.

Questa la trama:

Papi, il piccolo presidente di un pianeta lontano, fugge sulla Terra per evitare di essere catturato dalle forze militari che hanno preso il sopravvento. Nonostante venga accolto da Doraemon, Nobita ed i loro amici, non vuole avere amici umani coinvolti in questa guerra. Doraemon, Nobita, Gian, Suneo, e Shizuka iniziano una grande avventura nel tentativo di nascondere e proteggere Papi.

Il film vede la partecipazione di Susumu Yamaguchi, che già aveva lavorato come animatore in molti altri film di Doraemon, mentre il regista è Susumu Yamaguchi (Mobile Suit Gundam AGE). Dai Sato (Eureka Seven, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Listeners) si occupa della sceneggiatura.

La sigla di apertura del film, intitolata Universe, è stata creata da Official HiGE DANdism. Shirogumi, lo studio 3D CG dietro la produzione dei film Stand By Me Doraemon, (inizialmente previsto per il 7 agosto 2020, è stato poi rimandato sempre a causa dell’emergenza coronavirus al 20 novembre 2020) gestirà il CG per le astronavi del film.

