Ecco le novità Netflix di Febbraio 2021 tra film e serie tv. Vediamole insieme.

Le novità Netflix di Febbraio 2021 – le serie tv

1° FEBBRAIO – THE GOOD PLACE 4 (ULTIMA STAGIONE)

L’ultima stagione della comedy surreale di Michael Schur con Ted Danson e Kristen Bell. Dopo essere morta in un supermercato, travolta da una pila di carrelli mentre raccoglieva una bottiglia di margarita, la giovane Eleanor si ritrova catapultata nell’aldilà. Tuttavia, quando il suo mentore Michael le rivela che si trova nella “parte buona” grazie alle sue buone azioni e per aver aiutato molti innocenti a uscire dal braccio della morte, Eleanor capisce che c’è stato un errore e di essere stata scambiata per qualcun altro; Eleanor infatti non è affatto “buona”, ma una ragazza profondamente egoista che non ha mai fatto una buona azione in tutta la sua vita. Bloccata in un mondo in cui è impossibile dire le parolacce e in cui sono tutti gentili, Eleanor deve quindi nascondere il suo comportamento “cattivo” e imparare a comportarsi come una persona degna della “parte buona”.

3 FEBBRAIO – L’ESTATE IN CUI IMPARAMMO A VOLARE

Tre decenni, due amiche, una storia incredibile. La serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke è tratta dal bestseller di Kristin Hannah.

5 FEBBRAIO – H-HELENA 2

Barcellona, anni ’60. Helena conquista l’amore e la fiducia del boss di un cartello dell’eroina, affinando le abilità necessarie per scalare i ranghi dell’organizzazione. Creato da Verónica Fernández (“El bola”), con Adriana Ugarte (“Durante la tormenta”), Javier Rey ed Eduardo Noriega.

15 FEBBRAIO – THE CREW

Il cast di The Crew include Kevin James nei panni del leader di una squadra NASCAR. Quando il proprietario si fa da parte lasciando il team alla figlia, James deve proteggere se stesso e i compagni dai suoi tentativi di modernizzare la squadra.

19 FEBBRAIO – TRIBES OF EUROPA

Un futuro che non ti aspettavi. L’Europa del 2074 è divisa in molteplici stati tribali che combattono per il dominio. I tre fratelli Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ed Elja (David Ali Rashed) si ritrovano coinvolti in questa guerra sanguinosa e sono costretti a forgiare i propri destini.

24 FEBBRAIO GINNY & GEORGIA

Qualcuno l’ha già definito “il nuovo Una mamma per amica”. Dovranno trovare se stesse prima che la verità trovi loro.

Le novità Netflix di Febbraio 2021 – i film

5 FEBBRAIO – L’ULTIMO PARADISO

La storia di un amore impossibile, del sogno di un uomo nelle cui vene scorrono sentimenti di ribellione e giustizia. Protagonista Riccardo Scamarcio.

5 FEBBRAIO – MALCOLM & MARIE

La serata tra il regista Malcolm (John David Washington) e la fidanzata Marie (Zendaya) prende una piega inattesa quando rientrano a casa dopo l’anteprima del suo film. Mentre aspettano le recensioni della critica, emergono rivelazioni sul loro rapporto che mettono alla prova l’amore della coppia. Già in odore di Oscar.

10 FEBBRAIO – NOTIZIE DAL MONDO (NEWS OF THE WORLD)

Film del 2020 diretto da Paul Greengrass ha come protagonista Tom Hanks ed è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2016 News of the World scritto da Paulette Jiles. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 dicembre 2020 e on demand dopo quindici giorni. In Italia, e nel resto del mondo, il film verrà distribuito su Netflix, dopo che la Universal (che aveva acquisito i diritti dalla 20th Century Fox poi passata sotto Disney) ha raggiunto un accordo per la distribuzione con la piattaforma a causa della pandemia in corso.

12 FEBBRAIO – TUA PER SEMPRE (TO ALL THE BOYS: ALWAYS AND FOREVER)

Terzo ed ultimo capitolo della saga Tutte le volte che ho scritto ti amo. Mentre Lara Jean Covey si prepara alla fine del liceo e all’inizio dell’età adulta, farà due viaggi che le cambieranno la vita, portandola a ripensare a come sarà il futuro con la famiglia, gli amici e Peter dopo il diploma.

23 FEBBRAIO – PELÈ – IL RE DEL CALCIO (DOCUMENTARIO)

Questo documentario ripercorre i passi di Pelé, iconica leggenda del calcio alla costante ricerca della perfezione. Il film ricorda lo straordinario periodo di 12 anni in cui il calciatore, l’unico ad aver vinto tre campionati mondiali, è passato da essere considerato una superstar del calcio nel 1958 a un vero e proprio salvatore nel 1970, un’epoca turbolenta di grandi cambiamenti nella storia del Brasile. Oltre a interviste inedite al protagonista, il documentario include immagini di repertorio e contributi di leggendari ex compagni di squadra, tra cui Zagallo, Jairzinho e Rivellino. Prodotto da Pitch Productions, Pelé: il re del calcio è diretto da Ben Nicholas e David Tryhorn e ha come produttore esecutivo il regista premiato agli Oscar Kevin Macdonald.

GLI ALTRI FILM IN ARRIVO

1° Febbraio – The Ring 2

1° Febbraio – La Donna Perfetta

14 Febbraio – A Star Is Born

16 Febbraio – Il Pianista

16 Febbraio – Scarface

28 Febbraio – Confusi e felici

Acquistate la colonna sonora di A Star Is Born!!