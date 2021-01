L’Attacco dei Giganti 4 ci ha mostrato il ritorno dei ragazzi del Corpo di Ricerca che i fan stavano aspettando dalla conclusione della sua terza stagione. E il Capitano Levi ha nuovamente impugnato le sue spade per combattere contro i suoi nemici. E questa volta sembra perfino più freddo e chirurgico che mai.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler per l’episodio 7 (qui la mia recensione) di L’Attacco dei Giganti 4.

Ora, il Corpo di Ricerca si è infiltrato nella nazione di Marley esattamente come, tem po prima, furono i Giganti al servizio di Marley a infiltrarsi nella loro Paradis.

Ora i ruoli sono invertiti, e la popolazione civile marleyana sta sperimentando sulla propria pelle cosa significhi essere attaccata dai Giganti. Adesso, nonostante siano in netta inferiorità numerica, i ragazzi del Corpo di Ricerca sono entrati nel cuore di Marley, forti del fatto che siano gli unici, lì, a essere perfettamente addestrati e attrezzati per combattere contro i Giganti.

Paradis ha scatenato un attacco contro il Paese che ha causato loro così tanto dolore in passato. I ragazzi sono cambiati. Tuti. E la pietà è divenuto qualcosa di estraneo o quasi nei loro occhi.

Quando il Capitano Levi e il Titano Bestia hanno combattuto per la prima volta, il loro scontro è stato molto veloce, quasi quanto questa seconda volta, poiché il membro del Corpo di Ricerca stava tentando di vendicarsi per la perdita di molti dei suoi commilitoni, nonché per la morte di Erwin.

Ma questa volta, le cose sono andate in modo molto, molto diverso: in una frazione di secondo, Levi Ackerman è stato in grado di atterrare il mastodontico e potentissimo Gigante Bestie, grazie al suo coraggio, alla sua abilità di guerriero, alla sua strategia. E alla sua glaciale freddezza.

Qui di seguito, alcune immagini che ritraggono il vuoto negli occhi di un Levi Ackerman svuotato di ogni sentimento tranne la sua rabbia:

THE PURE ANGER IN HIS EYES WHILE FACING THE BEAST TITAN IS EVEN STRONGER #AoTSeason4NHK #leviackerman pic.twitter.com/uHPGKKmfB0

— Missing Erwin with every inch of my body ~ (@rivaisheart) January 24, 2021