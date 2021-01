Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia che lo ha reso famoso anche al di fuori del Giappone, non ha mai avuto paura di usare i social per condividere alcune delle cose migliori che la culture pop ha da offrire, consigliando quali sono secondo lui i migliori manga da leggere e raccomandando le sue serie preferite.

Il consiglio di Kohei Horikoshi

L’ultima raccomandazione di Horikoshi è emersa sui social media questa settimana, e non è altro che una nuova serie di isekai intitolata I Went to Another World and My Sister was Already Reigning as the Demon Lord, scritta da Hirofumi Neda… e il titolo parla da solo.

Kohei Horikoshi, mangaka of My Hero Academia, has recommended the series "I Went to Another World and My Sister was Already Reigning as the Demon Lord" by Hirofumi Neda. pic.twitter.com/dboudHkRgA — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) January 27, 2021

La storia narra le avventure del giovane Makoto dopo essere stato convocato in un mondo magico. Lì ritrova la sua sorellina Misaki, scomparsa due anni fa, ma quello che non si aspettava era che Misaki è diventata il Signore dei Demoni del regno! I rapporti tra i due fratelli non sono certo dei migliori e Misaki tratta Makoto come uno schiavo, ma il ragazzo sa che il tirannico Signore dei Demoni è anche una bambina smarrita che ha bisogno del suo aiuto.

Kohei Horikoshi ha definito questa nuova serie “davvero carina“.

Forse però, non dovremmo essere così sorpresi da questa raccomandazione da parte di Horikoshi, visti i legami tra i due artisti. Neda è niente meno che l’ex assistente del maestro Horikoshi con il quale ha lavorato sul manga My Hero Academia Smash, un manga gag che è durato due anni.

In Italia la serie è pubblicata per Edizioni Star Comics che descrive così la storia:

Un divertentissimo spin-off di My Hero Academia che raccoglie una serie di strip umoristiche ed esilaranti episodi inediti aventi per protagonisti i personaggi della serie principale! Ve li immaginate i tostissimi professori dello U.A., nonché i più efferati e temibili Villain, in versione tutta da ridere? Un’imperdibile miniserie firmata da Hirofumi Neda che mette in luce il lato comico dei personaggi nati dalla penna del maestro Horikoshi, rivisitandoli in chiave parodistica!

La serie è stata molto apprezzata dai fan e Neda, subito dopo la conclusione dello spin-off, ha deciso di dedicarsi al suo progetto da solista, I Went to Another World and My Sister was Already Reigning as the Demon Lord per l’appunto.

Acquista il primo volume di My Hero Academia Smash!!