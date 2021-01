Il Twitter ufficiale della rivista web Comic POOL ha rivelato quale sarà la cover del 10° volume tankōbon della serie manga Wotakoi – Love is Hard for Otaku (Wotaku ni Koi wa Muzukashii) di Fujita, che uscirà in Giappone il 26 febbraio 2021.

Questa volta la cover è dedicata a Nao (Naoya Nifuji) studente universitario e fratello minore di Hirotaka Nifujie e Kou (Kou Sakuragi) giocatrice solista socialmente ansiosa, studente dell’università di Naoya Nifuji.

Il volume avrà due edizioni: edizioni standard e speciale. L’edizione speciale sarà in bundle con un nuovo DVD OAD della serie.

A proposito di Wotakoi – Love is Hard for Otaku

La serie webmanga giapponese Wotakoi – Love is Hard for Otaku scritta e illustrata da Fujita è stata pubblicata per la prima volta su Pixiv il 17 aprile 2014. Ha iniziato la serializzazione il 6 novembre 2015 in Comic Pool (un progetto congiunto di pubblicazione di manga web di Ichijinsha e Pixiv).

Il 30 aprile 2015, Ichijinsha ha iniziato a pubblicare il manga in volumi tankōbon, raccolto poi in nove volumi a partire da gennaio 2021 e il 10 ì° volume uscirà a febbraio 2021. Ad agosto 2020, il manga ha superato i 10 milioni di copie stampate (inclusa l’edizione digitale).

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per Planet Manga che descrive così la storia:

Narumi: office lady e fan di boys’ love. Hirotaka: salaryman e videogamer. Due protagonisti con una doppia vita otaku spesso tenuta nascosta per scansare seccature e pregiudizi. Ma condividere un’anima 100% nerd sarà la via più facile per trovare l’amore?

Wotakoi – Love is Hard for Otaku è stato adattato in una serie anime tv di 11 episodi dallo studio di animazione A-1 Pictures, andato in onda da aprile a giugno 2018 sul blocco di programmazione Noitamina di Fuji TV. L’anime è stato diretto da Yoshimasa Hiraike, che ha anche gestito la composizione della serie. Takahiro Yasuda disegnò i personaggi, mentre Akimitsu Honma compose la musica.

Un film live action ha debuttato in Giappone il 7 Febbraio 2020.

L’opera è arrivata per la prima volta in Italia grazie ad Amazon Prime Video, che ha diffuso la serie anime in streaming per i propri abbonati in contemporanea alla trasmissione giapponese.

Il 26 Febbraio 2021 come allegato in Blu-ray Disc all’edizione limitata del volume 10 della serie manga originale di Fujita uscirà un episodio speciale animato creato dallo studio Lapintrack che si concentrerà sui personaggi di Naoya Nifuji (interpretato da Yuki Kaji) e Kou Sakuragi (Yuuki Aoi).

