Oltre a Xena Principessa Guerriera l’8 febbraio arriva la serie completa di A-Team (cinque stagioni).

A-Team, la serie storica e il film del 2010

A-Team (The A-Team) è una serie tv “storica” andata in onda dal 1983 al 1987 negli Usa su NBC e da noi su Rete4.

Creata da Frank Lupo e Stephen J. Cannell, segue il filone del “militarismo buono”, in cui l’uso di armi ingegnose e non convenzionali non comporta mai la morte o il ferimento grave dei nemici, secondo un’impostazione tipica dell’intrattenimento popolare negli anni 1980. Il titolo della serie si riferisce indirettamente agli “A-Teams”, termine con cui si intendono gli Operational Detachments Alpha (ODA), ovvero dei distaccamenti operativi che rappresentano la formazione-base delle forze speciali dell’esercito statunitense, addestrate per la guerra non convenzionale e altre operazioni speciali.

Protagonisti della serie erano il compianto George Peppard (Col. John “Hannibal” Smith) insieme a Dirk Benedict (Ten. Templeton “Sberla” Peck), Dwight Schultz (Cap. James “H.M.” Murdock) e Mr. T (Serg. Bosco Albert “P.E.” Baracus).

Nel 2010 la serie tv è diventata un film reboottato per il cinema, diretto da Joe Carnahan con protagonisti Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley e Quinton “Rampage” Jackson.

Un commando di ex-combattenti della guerra del Vietnam chiamato A-Team (Squadra A), un tempo appartenenti al 5th Special Forces Group “Berretti Verdi” dell’esercito degli Stati Uniti, viene accusato ingiustamente di aver rapinato la banca di Hanoi. Evasi in maniera rocambolesca, vivono in fuga, ricercati e braccati dalle autorità militari per un reato che non hanno mai commesso. I componenti della squadra sopravvivono prestando servizio come mercenari e venendo, nella quasi totalità degli episodi, assoldati da persone o da gruppi di persone oppresse da situazioni d’ingiustizia o di pericolo.

Grazie alle qualità militari e umane dell’A-Team, ogni episodio si risolve in maniera definitiva a favore dei più deboli. Pur essendo considerati mercenari dagli altri personaggi della serie, i membri dell’A-Team sono schierati sempre dalla parte del bene. Famoso è il loro furgone GMC Vandura nero e grigio con 2 strisce rosse laterali, che si uniscono sullo spoiler superiore, usato come mezzo principale di trasporto e di azione dell’A-Team.

Nell’ultima stagione l’A-Team, catturato dalle autorità militari, accetta la proposta, in alternativa alla pena di morte da scontare tramite fucilazione, di prestare servizio in missioni segrete del governo, sotto il comando del generale Hunt Stockwell.

