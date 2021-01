Resident Evil Re:Verse è già stato annunciato, come potete leggere anche in questo mio articolo, come parte delle celebrazioni per il 25° anniversario del franchise targato Capcom di Resident Evil. Poiché di recente è stato possibile per gli utenti console che si erano pre-registrati scaricare e provare il titolo, hanno anche iniziato a diffondersi in rete e su YouTube i primissimi video gameplay di Resident Evil Re:Verse. Diamogli un’occhiata.

Resident Evil Re:Verse – Scopriamo il multiplayer

Il titolo sarà giocabile solo online e sarà disponibile in bundle gratuitamente con il prossimo Resident Evil Village.

In Resident Evil Re:Verse i giocatori controllano vari personaggi di Resident Evil in un deathmatch di sei persone. Il filmato rivela che i giocatori devono raccogliere campioni di virus disseminati sulla mappa, il che a sua volta fornisce dei bonus in game come un aumento del danno e della precisione.

Una volta uccisi, i giocatori si trasformano in vari mostri e possono continuare ad attaccare altri giocatori. Il tipo di mostro in cui ci si trasforma è determinato anche dal numero di campioni di virus che si saranno raccolti prima di essere sconfitti. Riuscire a ottenerne un numero sufficiente vi permetterà di trasformarvi in un Tyrant.

Ogni personaggio ha armi e abilità uniche, mentre il filtro visivo in stile fumetto può essere attivato e disattivato a piacimento del giocatore tramite il menu grafico, se gli utenti preferiscono un aspetto più tradizionale.

Oltre al video che trovate in cima a questo articolo, vi lascio qui di seguito altri due video gameplay di Resident Evil Re:Verse. Enjoy!

La data di uscita di Resident Evil Village è fissata per il prossimo 7 maggio 2021 ed è stata confermata durante uno speciale evento, il Resident Evil Showcase, che ha avuto luogo la scorsa settimana, in cui Capcom ha anche annunciato la pubblicazione di una demo su PlayStation 5.

Vi ricordo infine che Resident Evil Re:Verse sarà disponibile in maniera assolutamente GRATUITA per tutti gli utenti che acquisteranno Resident Evil Village.

