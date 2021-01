Titans Stagione 3 vedrà il debutto non solo di Barbara Gordon, interpretata da Savannah Welch come abbiamo avuto modo di riportarvi, ma anche di Tim Drake — il terzo Robin dei fumetti DC Comics.

L’account Twitter ufficiale della serie ha infatti annunciato che Jay Lycurgo interpreterà il personaggio nella nuova stagione.

Tim è descritto come un ragazzo scafato, che è riuscito a crescere sulle strade più difficili senza perdere fiducia nell’eroismo; il suo essere alla mano è supportato da una mente quasi geniale e da una percezione da detective nato.

Lycurgo è noto per aver recitato nella serie HBO I May Destroy You; parteciperà al film The Batman di Matt Reeves: non si conosce ancora l’entità del ruolo che interpreterà, ma nel trailer lo vediamo tra i delinquenti terrorizzati dal Cavaliere Oscuro.

A proposito di Titans

Titans è sviluppata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, che rivestono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Greg Walker e Sarah Schechter. La serie è prodotta da Weed Road Pictures e Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros. Television.

Il cast include Brenton Thwaites (Richard “Dick” Grayson / Robin / Nightwing), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy), Curran Walters (Jason Todd / Robin), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk)

Seamus Dever (Trigon), Esai Morales (Slade Wilson / Deathstroke), Damaris Lewis (Blackfire), Chelsea Zhang (Rose Wilson / Ravager) e Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy).

In Italia le prime due stagioni sono disponibili su Netflix, che così presenta la serie:

Dopo essersi messo in proprio, Dick Grayson, l’ex partner di Batman, incontra un gruppo di giovani eroi turbolenti che hanno il disperato bisogno di una guida.

