Shin Ultraman, il 1° teaser trailer e le nuove visual

Shin Ultraman, la rivisitazione di Hideaki Anno (Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra, Neon Genesis Evangelion) di un’altra icona della cultura pop nipponica dopo quella del re dei mostri in Shin Godzilla, debutterà questa Estate nei cinema del Giappone.

Il sito web ufficiale del film ha pubblicato il primo teaser video del film, che possiamo guardare in apertura; di seguito le nuove visual:

Shin Ultraman, staff e cast

Hideaki Anno ha pianificato e scritto Shin Ultraman, mentre in cabina di regia troviamo Shinji Higuchi (L’Attacco dei Giganti – i film dal vivo) e il suo team Higuchi-Gumi.

Lo studio Khara (Evangelion Nuova Versione Cinematografica) produce il film, Toho si occupa della distribuzione.

Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpreta l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman; Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) lo affianca come sua partner.

Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

Non solo Shin Ultraman

Shin Ultraman non è il solo progetto in uscita per i fan di una delle icone dell’immaginario fantastico – fantascientifico nipponico.

A Settembre 2020 Marvel Comics ha lanciato la miniserie The Rise of Ultraman, composta da 5 numeri realizzati da Kyle Higgins (Mighty Morphin Power Rangers), Mat Groom (Self/Made) e Francesco Manna (Avengers) e a Marzo lancerà la nuova Trials of Ultraman.

Netflix ha in cantiere la seconda stagione della serie anime basata sul manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, pubblicato da Edizioni Star Comics in Italia.

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!

