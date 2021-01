Come emerso dall’annuncio delle uscite di Febbraio 2021 su Amazon Prime Video, alcune chicche “storiche” televisive insieme ad una più recente sono in arrivo sulla piattaforma.

Il 4 febbraio arriva invece la serie completa di Xena Principessa Guerriera (sei stagioni).

Xena Principessa Guerriera

Xena – Principessa guerriera (Xena: Warrior Princess) è una serie televisiva statunitense di ambientazione e ispirazione fantasy mitologica. In onda dal 1995 al 2001, nacque come spin-off della serie Hercules con Kevin Sorbo.

Fantasy storico ambientato nell’antica Grecia (pur ricca di anacronismi e imprecisioni), la serie narra le avventure di Xena (già personaggio antagonista ma infine alleata di Hercules nell’omonima serie, interpretata da Lucy Lawless), una signora della guerra pentita, in viaggio per redimere i propri peccati passati. Xena è accompagnata nei suoi viaggi da Olimpia (Renée O’Connor), una giovane donna che diventa la sua migliore amica e la sua alleata più fidata. La serie è stata girata in Nuova Zelanda.

Durante le sei stagioni ci sono stati dei crossover con la serie Hercules. Lucy Lawless è apparsa in quattro episodi di Hercules: Hercules e il centauro impazzito (2×05) – recitando però qui nel ruolo di Lyla -, Hercules e la Principessa Nemica (1×09), Hercules e la Sfida (1×12) e Hercules e la Bestia Feroce (1×13). Kevin Sorbo, l’attore che interpreta Hercules, ha invece partecipato a due soli episodi di Xena Principessa Guerriera, ovvero: Xena, Hercules e Prometeo (1×08) e Xena e la fine di Giunone e Giove (5×12).

Di recente i due attori Lucy Lawless e Kevin Sorbo si sono scontrati sui fatti accaduti a Washington a Capitol Hill.

Acquistate il Funko Pop di Xena!!