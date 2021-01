Come anticipato tempo fa, con l’arrivo di Star il 23 febbraio aumenterà il costo di Disney Plus. Ora abbiamo maggiori dettagli a riguardo. Intanto oggi Star ha annunciato il catalogo completo al debutto.

Disney Plus: come e quando aumenterà l’abbonamento

Gli utenti italiani possono attualmente abbonarsi a Disney+ al costo di 6,99€ al mese o 69,99€ all’anno. Disney Plus è approdato in Italia il 24 marzo 2020 quindi a breve festeggerà un anno di vita.

Dal 23 febbraio, Disney+ costerà 8,99€ al mese o 89,99€ all’anno. Il nuovo prezzo sarà in vigore per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021. Chi ha già un abbonamento annuale o mensile potrà godere dell’offerta completa di Star senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.

Maggiori informazioni su come abbonarsi sono comunque disponibili sul sito ufficiale Disneyplus.com.

Alcuni dettagli su Star

Con 42 serie TV, 249 film e 5 Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiunti al servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri.

Dal 23 febbraio, Star su Disney+ sarà disponibile oltre che in Italia anche nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda, oltre ad Australia, Nuova Zelanda e Canada. I contenuti sotto il brand Star varieranno a seconda dei Paesi.

Per essere sicuri che Disney+ rimanga adatto a un pubblico di tutte le età e garantisca l’esperienza che i genitori si aspettano, il nuovo parental control che sarà lanciato il 23 febbraio permetterà di stabilire dei limiti di accesso ai contenuti per profili specifici basati sulla classificazione per età e consentirà di aggiungere un PIN per i profili con accesso ai contenuti adatti a un pubblico adulto.

