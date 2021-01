Le avventure vissute da Super Mario lo hanno portano in molti regni fantastici, è diventato un eroe che ha cavalcato ogni sorta di trasporto, dai go-kart ad alta velocità ai dinosauri sellati. Ma in Giappone, nel mondo reale, l’opzione migliore è sicuramente il treno, ed è esattamente così che la mascotte di Nintendo sta girando Osaka in questi giorni.

Super Mario Nintendo World – il treno tematico

La West Japan Railway Company (nota anche come JR west) ha iniziato il servizio del suo treno Super Nintendo World, che raffigura i personaggi popolari della nuova area Super Nintendo World che dovrebbe aprire agli Universal Studios Japan: Mario, il fratello Luigi, la principessa Peach, la nemesi Bowser e nemici come Piranha Plants, Koopa Troopas, Bullet Bills e Lakitu.

Il treno correrà sulle linee Osaka Loop e Sakurajima, sui cui si trova la Universal city station, la fermata più vicina agli Universal Studios Japan. Il parco a tema avrebbe dovuto essere inaugurato questo mese, ma l’apertura è stata rimandata a causa dello stato di emergenza dichiarato dal governo a causa della pandemia da Coronavirus.

JR West aveva ovviamente previsto che il suo treno Super Mario iniziasse a funzionare contemporaneamente all’apertura dell’espansione della USJ ma, nonostante l’annullamento dell’evento, ha deciso di andare avanti comunque.

Come infatti ha dichiarato l’operatore ferroviario mentre annunciava l’inizio del funzionamento del treno:

Siamo arrivati a questa decisione nella speranza di dare a tutti qualcosa di cui sorridere mentre non vediamo l’ora dell’apertura di Super Nintendo World.

Qui potete guardare il treno in movimento!

Il treno Super Mario è tecnicamente una promozione a tempo limitato, ma JR West sta adottando un programma flessibile, dal momento che non è noto quando Super Nintendo World aprirà. I fan però potranno assaporare direttamente da casa le atmosfere del parco, grazie al nuovo sito web che regala un tour virtuale in completa sicurezza. Per visitare il sito cliccate qui!

