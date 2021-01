Naruto Uzumaki conosce molto bene la sensazione che si prova quando la propria fiducia viene tradita, l’eroe sperava di certo che suo figlio Boruto non si sarebbe mai sentito ferito allo stesso modo. Ovviamente, tale speranza è pura follia nell’universo di Naruto, e questo punto è stato chiarito nel manga qualche tempo fa. Ora, l’anime è pronto a spingere quel tradimento in superficie, così Boruto e i fan hanno potuto gettare un primo sguardo al grande cambiamento che sta per avvenire grazie a un nuovo promo.

Boruto – Il promo del nuovo episodio svela chi sarà il prossimo nemico

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’anime di Boruto: Naruto Next Generations.

L’anteprima è apparsa sui social media questo fine settimana e ha colto di sorpresa i fan di Boruto. Dopotutto, contiene uno spoiler abbastanza importante. L’immagine mostra ancora Boruto che affronta un volto familiare, e il cattivo che lo sta perseguitando è uno degli ex alleati di suo padre.

BORUTO EPISODE 184 SCREENSHOT!! WHAT?? CHAPTER 20 NEXT EP?? pic.twitter.com/BBT6PlvN5N — Jackson ジャクソン !{ MUGINO :( }! (@Boruto4life) January 27, 2021

Come potete vedere dall’immagine qui in alto, il nemico non è altro che Ao. Questo momento è stato a lungo dai fan del manga perché Ao ha mostrato le sue vere intenzioni nel manga più di un anno fa. Ora, sembra che l’episodio 184 mostrerà finalmente anche agli spettatori dell’anime di Boruto il tradimento di Ao.

Alla luce di questo, sembra proprio che il prossimo episodio di Boruto adatterà parzialmente il capitolo 20 del manga. Si tratta di un salto abbastanza grande e importante per l’anime in termini di ritmo, poiché la serie animata in generale ha avuto ritmi narrativi piuttosto lenti negli ultimi tempi. Tuttavia, la ricomparsa di Ao proprio in questo momento promette che stanno per giungere tempi bui per Boruto e i suoi amici in questo arco narrativo, e il figlio del Settimo Hokage sembra pronto a rispondere in egual misura, con un kunai sempre pronto a portata di mano.

Acquistate la figure di Boruto Uzumaki QUI!