Baldur’s Gate 3, il titolo che in autunno aveva spaccato la critica, verrà ufficialmente tradotto da Asmodee Italia. Ad annunciarlo è la stessa casa editrice sul proprio sito internet. In questo modo, anche chi non è avvezzo all’inglese potrà fruire di un pezzo importante del panorama videoludico ruolistico presente al momento sulla scena.

Asmodee Italia ha annunciato che al momento la traduzione verrà eseguita di pari passo con l’uscita dei vari pezzi del gioco in quanto è in costante aggiornamento. Al momento comunque è disponibile solo il 25% circa del gioco totale, in quanto è solo presente il primo atto. Questa notizia farà sicuramente felici tutti coloro che non avevano ancora approcciato il gioco per via della barriera linguistica.

Baldur’s Gate 3 – la storia del titolo

Baldur’s Gate 3 è ufficialmente il 6 ottobre 2020 e la critica si era subito spaccata nel suo giudizio a riguardo. Su Steam, invece, il gioco era stato un successo senza precedenti sotto il punto di vista delle vendite e anche dall’accoglienza dei giocatori. Baldur’s Gate 3 è risultato essere a tutti gli effetti un gioco di ruolo vecchio stampo e che non voleva e non faceva nulla per nasconderlo. Il gioco è in realtà ancora in accesso anticipato ma viene venduto a prezzo pieno. Ma cosa, di preciso, ha detto la critica e l’utenza?

In molti hanno infatti lamentato una poca rifinitura del prodotto, che mostra ancora molti lati grezzi. Tra i punti di forza di Baldur’s Gate 3 ci sarebbe un sistema di combattimento immediato e tattico, che dà grosse soddisfazioni sul lungo andare. I punti deboli sembrano essere, almeno per il momento, una storia e dei personaggi non esattamente ben scritti o comunque dimenticabili. In molti lamentano comunque la presenza di numerosi bug e problemi di stabilità dato il suo accesso anticipato. Larian Studios saprà far fronte a questi problemi e far uscire un gioco completamente giocabile?

