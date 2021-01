Warner Bros. Games, nota soprattutto per i giochi della serie Arkham di Batman, ma non solo, ha rivelato che il futuro della compagnia avrà principalmente a che fare con “servizi live”. Questo significherà che Warner Bros. Games si focalizzerà soprattutto su giochi casual su mobile e altre piattaforme, provenienti però da franchise famosi e che quindi utilizzeranno molto l’online e presumibilmente microtransazioni.

Warner Bros. Games aveva già specificato che entro il 2022 ci saranno tantissimo titoli in arrivo. Alcuni di questi saranno Back 4 Blood, Lego Star Wars: Complete Saga e Gotham Knights. L’anno prossimo vedremo invece Hogwarts Legacy e l’atteso e vociferato Suicide Squad: Kill the Justice League. Non a caso, già Back 4 Blood avrà dei servizi simili. Che sia questo il futuro di Warner Bros. Games? Questa mossa riuscirà a portare dalla sua parte più utenza o li condurrà ad inimicarsene una parte?

Warner Bros. Games – storia dell’azienda

Warner Bros. Games è solo una delle due divisioni videoludiche della più grande azienda, facendo coppia con Warner Bros. Interactive Entertainment. La seconda infatti svolge l’attività di editrice, sviluppatrice e distributrice di giochi sulle piattaforme, PC incluso. Il primo gioco pubblicato fu Bugs Bunny: Lost in Time nel 1999 sulla prima PlayStation e ha continuato poi con altri giochi a tema per poi passare a Batman, Mortal Kombat e anche piccoli esperimenti come Lollipop Chainsaw, Outlast e dei giochi Lego sempre sul tema dell’uomo pipistrello.

Warner Bros. Games, con questa mossa potrebbe decidere di ripescare qualche vecchio franchise e rivitalizzarlo. Quello che però lascia perplessi è la volonta di focalizzarsi su servizi live che potrebbe alienare alcuni fan di suddetti franchise. Bisognerà capirne di più e attendere notizie direttamente dallo sviluppatore prima di poter dare un giudizio definitivo. Forse alcuni di questi servizi li vedremo proprio nei giochi attesi nel corso di questo anno.

