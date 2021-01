Dragon Ball Super 68, ora che è stato introdotto un nuovo arco narrativo nella serie, sta rivelando alcuni dettagli e informazioni piuttosto impressionanti. La storia promette di seguire. immediatamente dopo la sconfitta di Moro da parte di Goku, il nuovo cattivo, il quale ha la sua storia individuale e ha grandi progetti per diventare più forte: il cacciatore di taglie Granola.

Dragon Ball Super 68 – Conosciamo un po’ meglio Granola

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Dragon Ball Super 68.

Se non avete ancora incontrato Granola, è ora che conosciate questo temibile cacciatore di taglie. Il cattivo, che appartiene ai Cerealian, una razza che è stata schiacciata da Freezer e i Saiyan, ha un grosso peso sulle spalle. Granola è l’ultimo della sua specie e considera i Sayan direttamente responsabili del trauma che ha subito da bambino. Anche Freezer è in quella lista e con la vendetta appena oltre la sua portata, Granola ha in programma di potenziarsi per poter riuscire finalmente a vendicarsi.

Granola lo ha confermato alla fine di Dragon Ball Super 68. Ai fan viene mostrato il cattivo mentre fugge da una battaglia una volta eliminati i suoi nemici. È lì che Granola ammette di non essere abbastanza forte per combattere Freezer al momento, ma lo diventerà presto. Infatti, è lo stesso Granola ad ammettere:

“Ho mancato uno degli obiettivi. Non sono ancora abbastanza potente per sconfiggere Freezer. Per vendicare i Cerealian che ho perso, dovrò diventare più forte di chiunque altro“.

Dragon Ball Super non fa questo tipo di promesse senza farle poi concretizzare. Quindi, quando il Pesce Oracolo ha proferito una profezia subito dopo, l’atmosfera ha iniziato a diventare più tesa. Il pesce dice che l’equilibrio sta cambiando nell’Universo 7 poiché il suo guerriero più forte sta per nascere. Se Granola è il soggetto di questa profezia, allora Goku ha molto di cui preoccuparsi, perché è stato il suo popolo a spazzare via la razza dei Cerealian.

Acquistate la figure di Goku SSJB QUI!