Vikings: Valhalla diventa sempre più realta. Mentre la storia di Ragnar e dei suoi figli si sta concludendo, il mondo vichingo ha ancora molto da offrire, come testimoniato dallo sviluppo di una serie sequel spin-off.

Sappiamo già dell’ambientazione della nuova serie, che si focalizzerà sulle imprese di celebri vichinghi come Leif Erikson e sua sorella Freydis, Harald III e Guglielmo il Conquistatore.

Ora, Netflix ha però annunciato ufficialmente gli attori che andranno a formare il cast di Vikings: Valhalla, coi rispettivi personaggi interpretati.

Ad interpretare il protagonista Leif Erikson sarà Sam Corlet, attore conosciuto per il suo ruolo nell’altra serie Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina; al suo fianco troviamo Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Johannes Johannesson e Pollyanna McIntosh.

Queste le descrizioni dei personaggi:

SAM CORLETT as LEIF ERIKSSON

A Greenlander and intrepid sailor, raised on the outer fringes of the known world.Leif is our entry into a Viking world in the throes of violent change. pic.twitter.com/jOeKBBNwYo

— NX (@NXOnNetflix) January 26, 2021