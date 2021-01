Mentre aspettiamo tutti la stagione 5 di Rick and Morty (qui trovate la mia recensione della prima e qui della seconda parte dell’ultima stagione della serie animata, la quinta), che ne dite di rivisitare alcuni dei momenti più importanti delle stagioni precedenti con i nuovissimi Funko POP! presentati di recente durante la Funko Fair 2021?

Rick and Morty alla Funko Fair 2021

In effetti, oggi è il giorno 8 della Funko Fair 2021 e il tema della giornata di ieri è stato l’animazione. Naturalmente, Funko non avrebbe permesso che un’occasione del genere giungesse senza una nuova ondata di figurine POP! di Rick and Morty.

Le figure comuni nella nuova ondata di Rick and Morty includono una nuova versione di Evil Morty alias “President Morty”, figure POP! di Rick e Morty con tanto di Glorzo morto incollato alle loro facce e la Regina Summer. C’è anche un POP! di Balthromaw a cui legare la vostra anima (ma occhio alle sue continue richieste di favori sessuali). I preordini per l’intera nuova ondata di Funko POP! di Rick and Morty sono ora disponibili qui a Entertainment Earth.

Per quanto riguarda le esclusive, una figura POP! di Rick con il suo cappello a imbuto con codice QR è disponibile per il preordine qui su Target. Forse il codice funzionerà nella vita reale e vi condurrà a un altro pezzo di merchandise di Rick and Morty di cui non potete proprio fare a meno.

Infine, una figura POP! di Morty con una bambola di Rick sarà disponibile come esclusiva del Funko Shop in futuro.

Come già detto in precedenza, i Funko POP! di Rick and Morty sono stati presentati durante l’evento di 10 giorni Funko Fair 2021. Ogni figure ha un costo di 10,99 dollari (9,08 euro) e la spedizione, anche internazionale, sarà disponibile dal prossimo giugno 2021.

