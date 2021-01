Il prossimo capitolo di Il Trono di Spade potrebbe essere animato, stando alle fonti interne di The Hollywood Reporter. Sarebbero già in corso incontri con alcuni sceneggiatori per il progetto, che sarebbe indirizzato a un pubblico di adulti.

Il Trono di Spade – Cosa sappiamo sulla serie animata

L’idea di una serie animata fa parte di una strategia più ampia per espandere il mondo del dramma fantasy del creatore George R.R. Martin. Fonti dicono che i dirigenti dello sviluppo della HBO – guidati da Francesca Orsi e dal suo gruppo – stanno lavorando direttamente con Martin per costruire il vasto mondo di Il Trono di Spade.

L’espansione del franchise inizia con il prequel House of the Dragon della HBO. La produzione del dramma con Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Matt Smith inizierà in primavera.

Altre idee legate al franchise di Il trono di Spade includono una versione live-action della serie di romanzi di Martin Tales of Dunk and Egg, sempre per HBO. Al momento, però, non ci sono accordi per la serie.

Sebbene HBO abbia precedentemente sviluppato una serie di altri prequel per Il Trono di Spade che non si sono concretizzati, l’emergere di HBO Max ha attribuito una maggiore importanza alla costruzione del vasto universo di Martin.

I colossi come WarnerMedia, Disney, NBCUniversal e ViacomCBS si sono ristrutturati nell’ultimo anno per dare la priorità ai loro servizi di streaming, e abbracciare la proprietà intellettuale è una parte centrale della creazione di servizi di streaming per attrarre gli abbonati.

Non sono stati ancora stipulati accordi e c’è ancora la possibilità che la serie animata spin-off di Il Trono di Spade non arrivi mai in porto. Inoltre, i rappresentanti di HBO Max hanno rifiutato di commentare la notizia, per cui vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso.

Acquistate Il Trono di Spade – Stagioni 1-8 (33 Blu-Ray) QUI!