Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac - un nuovo Cavaliere e una nuova skin

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, l’RPG per dispositivi mobili basato sulla serie cult di Masami Kurumada, si aggiornerà con un nuovo Cavaliere giocabile, un dungeon a tempo limitato e un’esclusiva skin Redenzione galattica creata da un giocatore di Saint Seiya Awakening!

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, i dettagli dell’aggiornamento

Dal 27 gennaio al 3 febbraio, il nuovo Cavaliere Shijima di Virgo sarà disponibile con un’evocazione a tempo limitato. Shijima di Virgo è “L’uomo più vicino agli dei” ed è considerato uno degli uomini più virtuosi tra i Cavalieri di Atena.

Durante l’evento, i giocatori potranno vivere la storia di Shijima di Virgo attraverso un esclusivo dungeon a lui dedicato e utilizzare il nuovo eroe nell’Addestramento di Shijima, scoprendo così le sue origini e le sue abilità.

Inoltre a partire dal 27 gennaio, la storia del Cavaliere d’oro Mur verrà aggiunta alle missioni della Leggenda dei cavalieri. I giocatori potranno rivedere le storie di Mur e ottenere ricompense grazie a quest’impegnativa modalità PvE.

Inoltre, l’aggiornamento introdurrà nuovamente il Corpo a corpo PvP: Tempio di Nettuno e Rami, un nuovissimo Cosmo.

All’interno della settimana, il gioco offrirà anche i Saldi d’inverno a tempo limitato, con sconti dall’85% al 95% dedicati a oggetti rari tra cui gemme avanzate, biglietti volume abilità SS e tomi abilità.

Un’altra novità è rappresentata dall’aggiunta di nuova skin cavaliere creata da uno dei giocatori Saint Seiya Awakening! La skin Redenzione galattica di Kanon di Gemini, creata dalla giocatrice brasiliana Palantiriel del server Mensa-54, sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori che effettueranno l’accesso al gioco tra il 27 gennaio e il 3 febbraio.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, il gioco

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac è un RPG strategico che permette agli appassionati di rivivere la saga originale dalla Guerra Galattica, all’Elisio passando per le Dodici Case del Grande Tempio alle Colonne di Poseidone, accompagnati dalla colonna sonora, dalle sigle e dalle interpretazioni dei doppiatori della serie animata storica.

Nel gioco è possibile collezionare ed evocare oltre cento dei personaggi originali ideati dal maestro Kurumada, per creare il proprio team con caratteristiche uniche da utilizzare in battaglia.

È possibile scaricarlo da Google Play e Apple Store.

