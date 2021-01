Jujustu Kaisen, serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump, è il vincitore del premio Kobayashi Manga Award 2020. Per festeggiare questo grande traguardo, l’autore Gege Akutami ha deciso di apparire per la prima volta sui media televisivi niente meno che in un cosplay di Mechamaru!

Jujutsu Kaisen – Gege Akutami è Mechamaru nella sua prima apparizione televisiva

Il manga Jujutsu Kaisen è stato selezionato come vincitore del Mandō Kobayashi Manga Grand Prix 2020.

Il premio è creato dal comico e appassionato di manga Kendō Kobayashi, e il vincitore di ogni anno è deciso in base al suo gusto personale. Tra i vincitori importanti del passato figurano Posuka Demizu (The Promised Neverland), Kōhei Horikoshi (My Hero Academia) e Yasuhisa Hara (Kingdom).

Per commemorare l’occasione, Akutami dovrebbe apparire nel programma Fuji TV One di Kobayashi Mandō Kobayashi in due segmenti separati di 60 minuti che andranno in onda rispettivamente il 30 gennaio alle 23:00 JST e il 27 febbraio alle 23:00 JST.

Gege Akutami ha deciso di stupire i fan impersonando Mechamaru nella sua prima apparizione televisiva.

A proposito di Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 135 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga che descrive così la trama:

Direttamente dalle pagine di Shounen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Il manga ha ispirato un anime televisivo che ha debuttato il 2 ottobre. L’anime è composto da 24 episodi, e Crunchyroll lo sta trasmettendo in contemporanea con il Giappone mentre la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

