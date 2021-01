Cloris Leachman, l’attrice vincitrice di un Premio Oscar per L’ultimo spettacolo nota per il suo iconico ruolo di Frau Blücher (nitrito di cavalli) in Frankenstein Junior e che ha avuto una carriera altrettanto lunga in televisione in spettacoli come le situation comedy Phyllis, The Mary Tyler Moore Show e L’albero delle mele, è morta. Aveva 94 anni. Leachman è morta nel sonno martedì a casa sua in California per cause naturali, ha detto il suo manager a TheWrap.

Cloris Leachman – Oltre Frankenstein Junior e Frau Blücher (nitrito di cavalli)

Nella mente e nel cuore dei fan di Mel Brooks e delle sue commedie il nome di Cloris Leachman sarà sempre legato in modo indissolubile a quello di Frau Blücher (nitrito di cavalli), ma l’attrice ha avuto una carriera notevolissima, prendendo parte a diverse produzioni sia per il cinema che per la televisione.

La carriera di Cloris Leachman ha attraversato decenni e in quel periodo ha vinto ben otto Emmy su 22 nomination, stabilendo record sia per vittorie che per nomination all’epoca, pur mantenendo il record per la maggior parte delle vittorie legate a Julia Louis-Dreyfus.

Alcuni dei suoi altri ruoli televisivi includono Aiutami Hope!, A Brand New Life, Lassie e molti altri. E nel cinema è stata presente più di recente in Spanglish e Una canzone per mio padre, e ha prestato la sua voce a entrambi i film d’animazione di The Croods, incluso il più recente sequel della fine dell’anno scorso. In tutto ha collezionato più di 287 presenze in altrettanti spettacoli in cui ha recitato per tutto il corso della sua carriera, iniziata negli anni ’40.

Cloris Leachman ha anche lavorato con Mel Brooks tre volte, interpretando Frau Blücher (nitrito di cavalli) in Frankenstein Junior e recitando in La Pazza Storia del Mondo e nella sua parodia di Alfred Hitchcock Alta tensione. Alcuni dei suoi altri crediti cinematografici dall’inizio della sua carriera includono anche partecipazioni a Butch Cassidy e Un bacio e una pistola, che è stato uno dei suoi primi ruoli cinematografici.

