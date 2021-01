Moriarty the Patriot tornerà a Primavera con la seconda parte della trasposizione anime del manga omonimo di Ryosuke Takeuchi (storyboard) e Hikaru Miyoshi (disegni), in corso di pubblicazione italiana per Planet Manga.

Grazie ai canali web ufficiali della serie anime possiamo guardare il trailer per questo secondo cour, che ricordiamo essere composto da 12 episodi come il primo; lo troviamo in apertura di pagina.

A proposito di Moriarty the Patriot

Ryosuke Takeuchi (storyboard) e Hikaru Miyoshi (disegni) serializzano Moriarty the Patriot sulle pagine della rivista mensile Jump SQ di Shueisha dal 4 Agosto 2016; il volume 13 è stato pubblicato il 4 Novembre 2020, il volume 14 porterà la serie al climax e sarà disponibile ad Aprile.

In Italia il manga, come già detto, è in corso per Planet Manga, che così lo presenta:

Le opere di Sir Arthur Conan Doyle reinterpretate attraverso gli occhi scarlatti del consulente del crimine. L’intrigante racconto di una vita di delitti iniziata nella Londra di fine XIX secolo e guidata da un ideale di giustizia al di là di ogni morale. Ecco a voi l’arcinemico di Sherlock Holmes!

Il volume 12 è uscito lo scorso Novembre:

Mary e John rischiano di non coronare il loro sogno d’amore. Tutto sembra andare secondo i subdoli piani di Milverton, ma Sherlock Holmes non permetterà che qualcuno turbi la felicità del suo migliore amico. Il detective di Baker Street saprà opporsi al re del ricatto?

Kazuya Nomura (Black Fox, Joker Game) dirige la serie anime di Moriarty the Patriot presso gli studi di Production I.G (Ghost in the Shell Stand Alone Complex); Tooru Ookubo (Sengoku Basara) si occupa del character design e della direzione dell’animazione.

Tasuku Hatanaka interpreta la sigla della opening “DYING WISH,” mentre STEREO DIVE FOUNDATION canta la sigla della ending “ALPHA.”

In Italia è ancora inedita.

