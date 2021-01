Come di consueto, in chiusura del mese in corso Sony ha annunciato, attraverso il suo blog ufficiale, quali saranno i videogiochi disponibili in comodato d’uso GRATUITO il prossimo mese per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento a pagamento PlayStation Plus. Scopriamoli insieme!

PlayStation Plus – I giochi di febbraio 2021

Destruction AllStars (PS5)

“Intrattieni la folla seminando un caos controllato nell’arena di combattimento automobilistico di questo sferragliante gioco multigiocatore*. Scegli tra 16 concorrenti superstar e lanciati in pista con quattro modalità di gioco. Calibra tempi, tattiche e abilità per fare strage al volante o metti a soqquadro l’arena con le tue abilità di parkour. Perfeziona le abilità del tuo personaggio, tra cui il veicolo eroe esclusivo, per assicurarti un vantaggio strategico negli scontri tutti contro tutti o nelle sfide di squadra e conquista il titolo di Global Destruction Federation Champion. Il gioco supporta la funzionalità Guida di gioco per PS5**. Ricevi consigli e suggerimenti su come diventare una macchina di distruzione suprema senza dover abbandonare il gioco“.

Concrete Genie (PS4)

“Prendi un pennello magico e riporta l’inquinata città di Denska e il suo vivace lungomare al loro antico splendore in questa emozionante e pluripremiata avventura d’azione. Ripulisci le strade e i vicoli, quindi utilizza la Pittura vivente per creare geni dispettosi, i cui poteri magici ti aiuteranno a superare i puzzle e sconfiggere i bulli che ti perseguitano. Il gioco include anche due modalità aggiuntive, realizzate appositamente per PS VR, che ti consentono di dare ulteriore sfogo alla tua creatività“.

Control: Ultimate Edition (PS5 e PS4)

Dulcis in fundo, il meraviglioso Control, di cui trovate qui la mia recensione. Finalmente potrò giocare anche i due DLC del titolo, e GRATIS!

“Padroneggia abilità sovrannaturali e brandisci un’arma mutaforma in questa avventura d’azione in terza persona di Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake). Vesti i panni di Jesse Faden, direttrice del “Federal Bureau of Control”, la cui sede centrale di New York è stata violata da un sinistro nemico. Nonostante l’aspetto esteriore, il grattacielo nasconde interni vasti e in continuo mutamento. Dovrai esplorare e armare questo ambiente imprevedibile per liberarlo e respingere gli invasori. La Ultimate Edition include il gioco base e le espansioni Le Fondamenta ed EMA. Inoltre, su PS5 puoi utilizzare la funzionalità Guida di gioco della console per ricevere consigli e dimostrazioni utili a risolvere i puzzle e superare le sfide mentre esplori la Oldest House“.

Destruction AllStars sarà disponibile su PlayStation Plus fino a lunedì 5 aprile; Control: Ultimate Edition e Concrete Genie saranno invece disponibili fino a lunedì 1° marzo.

Vi ricordo infine che avete tempo solo fino al 1 febbraio per aggiungere alla vostra libreria i titoli GRATUITI di PlayStation Plus per il mese di gennaio. Per scoprire quali sono vi rimando a questo nostro articolo.

Acquistate PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN – Account italiano – QUI!