Il Capitolo 135 di One-Punch Man, scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata, ha finalmente rivelato, finalmente con tanto di design e non solo più in silhouette, l’eroe di classe S numero 1 dell’Associazione Eroi

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Si tratta di Blast.

In particolare, nel corso del combattimento contro il temibile Psychos, Tatsumaki collassa per il grande potere profuso in battaglia e, mentre è incosciente, alla sua mente si palesa un ricordo in cui viene svelato il suo triste e macabro passato che nessun bambino dovrebbe mai vivere.

La forte eroina era stata venduta dai suoi genitori e messa sotto cattura da scienziati intenti ad effettuare degli esperimenti.

Gli esperimenti provocano un disastro e i mostri lì presenti vengono liberati. Uno di essi si avvicina a Tatsumaki e mentre la sta per divorare ecco che arriva Blast in extremis a salvarla, e qui viene svelato la prima volta il suo design dettagliato da eroe.

Blast è possente di fronte a Tornado e le fa un piccolo discorso di incoraggiamento. Le intima che coloro che possiedono un grande potere (e Tatsumaki ne vanta uno grandissimo) non fanno affidamento su nessun altro per salvarli. Non solo, le ricorda anche che non è sola al mondo e che in effetti c’è una persona che deve proteggere: sua sorella.

Anche se la serie ha finalmente mostrato Blast, i fan devono ancora vederlo in azione. Dopotutto, è stato rivelato solo attraverso il flashback di Tatsumaki. Il manga, inoltre, ha svelato che l’eroe numero 1 si è già ritirato ed è improbabile che si unisca alla lotta contro gli esseri mostruosi.

Tuttavia, ciò non significa che non apparirà negli archi futuri.

Ecco di seguito il design di Blast:

Se lo avete perso, qui potere recuperare il Capitolo 139 di One-Punch Man da poco disponibile per la lettura.

