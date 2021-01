Skull Island è la nuova serie animata annunciata poco fa da Netflix.

La serie è ambientata nel MonsterVerse di Legendary Pictures e segue le vicende di un gruppo di naufraghi, di un’isola di mostri e del re che li domina tutti.

A realizzarla lo studio Powerhouse Animation di Castlevania e Blood of Zeus.

A proposito di Kong: Skull Island

Skull Island è stata introdotta nel MonsterVerse dal film di Jordan Vogt-Roberts del 2017:

Un gruppo eterogeneo di scienziati, soldati ed esploratori si avventura nelle profondità di una mitica e sperduta isola del Pacifico, tanto pericolosa quanto affascinante. Al di là di ogni loro aspettativa, la squadra procede inconsapevole di entrare nel dominio del potente Kong, innescando la battaglia finale tra uomo e natura. Nel momento in cui la loro missione di scoperta diventa una lotta per la sopravvivenza, dovranno combattere per sfuggire da un Paradiso primordiale dove gli uomini non sono contemplati.

Aspettando Skull Island

In attesa della serie animata di Skull Island, il MonsterVerse cinematografico vedrà il debutto del quarto capitolo: Godzilla vs. Kong di Adam Wingard (Death Note), di cui qui possiamo riguardare lo spettacolare trailer doppiato in Italiano.

Il film è interpretato da Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

Warner Bros. Italia descrive così il film:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Negli USA il film uscirà il 31 Marzo anche su HBO Max, l’uscita internazionale è il 26 Marzo ma in Italia non abbiamo ancora una data precisa.

