Nel corso delle ultime ore Netflix ha ordinato la serie anime ispirata alla celebre e storica saga videoludica di Tomb Raider.

La serie, che segna il debutto del franchise nel mondo anime, è prodotta da Legendary e segue le vicende dell’eroina Lara Croft immediatamente dopo gli eventi del più recente reboot videoludico, ossia Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Ecco come il servizio di streaming annuncia il progetto:

“Lara Croft, una delle avventuriere dei videogame più iconiche al mondo, fa il suo debutto anime in una serie nuova di zecca. Riprendendo dagli eventi del reboot videoludico di successo degli ultimi anni, la serie anime esplorerà la nuova grande avventura dell’eroina giramondo. Venticinque anni dopo l’uscita del suo primo videogioco, Lara continua a esplorare nuovi confini”.

Tasha Huo è scrittore e produttore esecutivo della serie. Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj, Howard Bliss e Jacob Robinson supervisioneranno la serie come produttori.

Al momento non si possiedono altri dettagli, ma non appena li apprenderemo vi informeremo.

Tomb Raider Reboot: videogame e cinema

Prodotta da Crystal Dynamics, la più recente trilogia videoludica di Tomb Raider ha avuto inizio nel 2013 con il videogame Tomb Raider. Il titolo è uscito su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360.

Il secondo, Rise of The Tomb Raider, è disponibile 2015 e il terzo, Shadow of The Tomb Raider, dal 218. Le console di riferimento sono le medesime già citate.

Tomb Raider, ancora, è tornato al cinema nel 2018 con un lungometraggio omonimo diretto da Roar Uthaug con Alicia Vikander nei panni Lara Croft. Il sequel è atteso a data da destinarsi. Anche la serie cinematografica è ispirata al reboot videoludico.